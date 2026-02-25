La obra de Ferrandis Salvador de Castelló termina en un mes a la espera de prolongar el TRAM

La obra de Ferrandis Salvador, que comenzó el pasado mes de septiembre para el paso del TRAM hasta la playa, estará finalizada en un mes y quedará a la espera de la circulación de los primeros vehículos ecológicos, según confirmaron ayer fuentes de la Conselleria de Infraestructuras al periódico Mediterráneo.

De esta forma, los trabajos ya se encuentran en un avanzado estado y han eliminado los estacionamientos que existían en el carril más cercano al Pinar ya que es por este vial por el que discurrirá el TRAM tanto de ida como de vuelta una vez se ponga en funcionamiento pese a que todavía no existe fecha para el paso de este medio de transporte por la avenida Ferrandis Salvador.

Así queda la 'nueva' avenida Ferrandis Salvador de Castelló / Kmy Ros / Kmy Ros

Las obras, con un presupuesto de 3,2 millones a cargo de los fondos europeos Next Generation, han dado pie a tres paradas de TRAM ubicadas en las inmediaciones de la Escuela de Hostelería, la residencia de mayores El Pinar y el Club de Golf Costa Azahar. El vial con sentido Benicàssim-Castelló está abierto y, en sentido contrario, los vehículos se tienen que circular por la avenida Castalia, junto al Centro de Turismo (CdT), sin apenas desviarse del trayecto habitual, y pueden también acceder a Ferrandis Salvador por las calles adyacentes a este vial.

Hay que recordar que, según fuentes oficiales, durante el mes de agosto se completó la acometida eléctrica para las instalaciones de carga y descarga en la parada del Grau y, tras realizar las pruebas pertinentes en septiembre, los vehículos se integraron en la explotación de la Línea 1 del TRAM. Estos puntos de carga de vehículos tienen el objetivo de mejorar el servicio así como la eficiencia energética.

La llegada del TRAM hasta la playa es uno de los objetivos del equipo de gobierno y de la administración autonómica para este mandato, sin descartar que también pueda arribar hasta Benicàssim.

Fin de obras por el centro

Por otra parte, y por lo que se refiere a las obras de reparación del trazado del TRAM en la avenida Rey Don Jaime y las calles más céntricas (Ruiz Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset y Escultor Viciano, tramo entre la plaza Borrull y la calle Campoamor, afectando al sentido Grau-UJI), estas terminarán esta semana. Así, el centro quedará libre de trabajos urbanísticos durante las fiestas de la Magdalena y la Semana Santa para que puedan tener lugar los desfiles previstos en ambas celebraciones.

La segunda fase se desarrollará desde el 13 de abril a final de mayo y se intervendrá en la calle Zaragoza, Cardona Vives y Gobernador hasta Campoamor, con afecciones en ambos sentidos, especialmente en el trayecto UJI-Grau. En este caso, el TRAM circulará por la Ronda Magdalena y vías del centro hasta reincorporarse a la avenida del Mar. En sentido Grau-UJI, el itinerario se desviará por Gobernador y la calzada general, retomando el recorrido habitual en la plaza de la Independencia.