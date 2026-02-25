Vuelve la campaña para reciclar en las fiestas de la Magdalena de Castelló para ganar 3.000 euros

El Ayuntamiento de Castelló y Ecovidrio ponen en marcha una nueva edición de la campaña especial de reciclaje de vidrio Festegem amb sostenibilitat, temperament reciclador con motivo de las fiestas de la Magdalena y que estará activa del 6 al 18 de marzo. La iniciativa está dirigida a collas y gaiatas y tiene como objetivo fomentar el reciclaje de envases de vidrio durante uno de los periodos festivos con mayor generación de residuos del año, según ha afirmado el concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo, en la presentación de este proyecto donde ha estado acompañado por la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala; José Antonio Lleo, presidente de la Gestora de Gaiatas y José García, miembro de la junta directiva de la Federación de Collas.

Durante esos días, los colectivos festeros podrán depositar sus envases de vidrio en el denominado iglú conquistado, un contenedor tematizado que simboliza el compromiso colectivo con el reciclaje y la sostenibilidad. Con esta acción, se busca reforzar la concienciación ciudadana y promover hábitos responsables también en el marco de las fiestas.

¿Dónde inscribirse?

Las collas y entidades que quieran participar en el concurso y optar a un premio de 3.000 euros tienen hasta el próximo 6 de marzo a las 14.00 horas para inscribirse en www.festegemvidre.com. El concurso, en el que el año pasado participaron 47 entidades festivas, consiste en recoger al menos 250 kg de vidrio en el contenedor seleccionado y así entrar en el sorteo de un premio de 3.000 euros. Desde el ayuntamiento han destacado la importancia de mantener la ciudad limpia durante las fiestas, apelando a la corresponsabilidad de vecinos y visitantes.

Por su parte, Manuel Sala ha subrayado que el reciclaje de vidrio es un gesto sencillo con grandes beneficios ambientales y recalca que la Magdalena “es un ejemplo de cómo las grandes celebraciones pueden convertirse en motor de cambio ambiental, donde cada kilo de vidrio reciclado supone ahorro energético, reducción de emisiones y menos residuos en vertedero”.

Para la concejala Noelia Selma, el premio económico “es un incentivo importante, pero lo más valioso es la conciencia que estamos generando entre los colectivos y la ciudadanía”.

Las fiestas de la Magdalena constituyen un momento clave para reforzar la economía circular en la ciudad, dado el incremento del consumo y la actividad social. Iniciativas como esta permiten transformar el espíritu festivo en una oportunidad para avanzar hacia un modelo más sostenible.