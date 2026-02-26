Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Firma del convenio

El Ayuntamiento de Castelló regulariza el Aeroclub: luz verde a las mejoras y a la reforma de su sede social

El plazo de concesión es de 10 años y los gestores podrán modernizar las instalaciones destinadas al uso del ejercicio de la aviación general y deportiva

Carrasco y Rabassa durante la firma del convenio, este jueves.

Carrasco y Rabassa durante la firma del convenio, este jueves. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ha regularizado el Aeroclub este jueves con la firma del convenio entre la alcaldesa de la capital, Begoña Carrasco, y el presidente de la entidad, Yuri Rabassa, y por el que oficializan la concesión demanial para el uso privativo del dominio público local del Aeródromo municipal durante un periodo de diez años y el pago de un canon de 15.000 euros al año al consistorio.

"Es un recurso turístico y regularizamos definitivamente su situación patrimonial"

Begoña Carrasco

— Alcaldesa de Castelló

Tras la rúbrica, la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado que “este acuerdo pone fin a una situación de precariedad que se arrastraba desde hacía demasiados años, dotando de seguridad jurídica al Aeroclub de Castellón, que es un recurso turístico único y de primer orden, por lo que regularizamos definitivamente su situación patrimonial ofreciendo al Aeroclub la estabilidad necesaria para planificar su futuro con garantías, en beneficio también de la ciudad y el interés de sus vecinos”.

Imagen del Aeroclub de Castelló.

Imagen del Aeroclub de Castelló. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Por su parte, Rabassa, ha comentado que este acuerdo "nos proporciona estabilidad y reconocimiento al trabajo de generaciones de socios que han mantenido viva esta institución. Hemos trabajado con lealtad por ambas partes y hoy iniciamos una nueva etapa que afrontamos con ilusión, responsabilidad y con la firme vocación de seguir sirviendo a Castellón, formando nuevos pilotos y proyectando el nombre de nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras”.

"Este acuerdo nos proporciona estabilidad y reconocimiento al trabajo"

Yuri Rabassa

— Presidente del Aeroclub

El documento del convenio también refleja que “el inmueble que el Ayuntamiento pone a disposición del concesionario deberá ser destinado, principalmente, al ejercicio de la aviación general y deportiva, ya que este ha sido el uso para el que fue concebido desde su construcción, así como, con carácter accesorio, a aquellas otras actividades que complementen y no sean incompatibles con dicho uso”.

Trabajos de asfaltado de la pista, esta semana.

Trabajos de asfaltado de la pista, esta semana. / Fede Navarro

La primera edila ha añadido que “con esta concesión el Aeroclub también podrá acometer mejoras, modernizar instalaciones y ampliar servicios con la tranquilidad que ofrece un marco jurídico claro. Ganamos todos: la entidad, los usuarios y la ciudad”. También podrá acometer reformas en su sede social que antiguamente acogía al restaurante Aladín y actualmente cerrada y en malas condiciones.

Imagen de la sede social, en el estado actual.

Imagen de la sede social, en el estado actual. / MANOLO NEBOT ROCHERA

Respecto al mantenimiento de las instalaciones, la entidad deberá asumir el mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones, así como el pago de suministros, tributos y demás obligaciones derivadas de la gestión. Asimismo deberá asumir el pago de los impuestos y tasas.

