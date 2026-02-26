Castelló celebra este sábado una nueva edición de Mercat de Barri en la plaza Vilanova d’Alcolea

La concejalía de Comercio y Consumo organiza este sábado 28 de febrero una nueva edición del Mercat de Barri, que se celebrará en la plaza Vilanova d’Alcolea en horario de 10:00 a 18:00 horas. La iniciativa tiene como objetivo dinamizar el comercio de proximidad, impulsar la actividad económica de los barrios y convertir las plazas en espacios de encuentro, convivencia y participación ciudadana.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “el Mercat de Barri es una apuesta clara del Ayuntamiento por reforzar el comercio local como motor económico y social de nuestros barrios. Queremos que las plazas sean espacios vivos, donde comprar, compartir y disfrutar de uno de los principales encantos de nuestra ciudad como es el comercio de proximidad”.

Vidal ha destacado que esta iniciativa “forma parte de una estrategia más amplia para acercar la actividad comercial a todos los distritos de la ciudad, apoyando especialmente al pequeño comercio, que es el que genera empleo, cohesión e identidad en Castellón”. Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en la jornada: “Invitamos a toda la ciudadanía a acercarse este sábado a la plaza Vilanova d’Alcolea, apoyar a nuestros comerciantes y disfrutar de una programación pensada para toda la familia”.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la inauguración oficial y la apertura de los diferentes stands comerciales, que ofrecerán productos y servicios del comercio local. Durante toda la mañana y la tarde se desarrollarán talleres infantiles, reforzando el carácter familiar del evento y facilitando que vecinos de todas las edades puedan disfrutar de la programación.

Entre las actividades destacadas de la mañana se encuentra el taller de pintura creativa, previsto a las 10:30 horas, así como una exhibición musical que tendrá lugar de 11:30 a 13:00 horas a cargo de la Escuela de Música y Artes 4.40, que aportará ambiente festivo a la plaza.

La programación continuará por la tarde con el concurso “Agudiza tu ingenio puzleando”, a las 16:00 horas. A las 16:30 horas se celebrará una actividad de seguridad vial con circuito de vehículo de dos ruedas, orientada especialmente al público infantil y juvenil, y a las 17:00 horas tendrá lugar el pintacaras temático “Sirena por un día”. El cierre de la jornada está previsto a las 18:00 horas.