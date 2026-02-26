Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7 CastellónJubilados proyecto eólicoMapa abonados CD CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Movimiento cerámica Castellón
instagramlinkedin

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

La rotura de una tubería, la causa

Evacuan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló

Evacuan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló

Mihail Lupoiu

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Los bomberos de Castelló desalojaron esta mañana el centro de salud 9 d'Octubre, situado en la plaza Huerto Sogueros, por el reventón de una tubería que ha provocado un escape de gas.

Pese a que el conducto dañado no está en el interior del recinto, por protocolo de seguridad se decidió sacar a todos los trabajadores y los usuarios.

Los bomberos, a su llegada al centro de salud.

Los bomberos, a su llegada al centro de salud. / Mihail Lupoiu

Los bomberos estalecieron un perímetro de seguridad y estuvieron refrescando la zona afectada por la rotura de la tubería, en un costado del edificio.

Noticias relacionadas

Trabajadores y usuarios del centro de salud, reunidos en la plaza Huerto Sogueros.

Trabajadores y usuarios del centro de salud, reunidos en la plaza Huerto Sogueros. / Mihail Lupoiu

La situación volvió a la normalidad en el centro sanitario a las 10.35 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  4. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  5. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  6. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  7. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
  8. Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló

Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"

Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"

Pregó de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. Presencias, ausencias y las novedades

Pregó de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. Presencias, ausencias y las novedades

'Mediterráneo' se vuelca con la Magdalena 2026 con tres grandes regalos para sus lectores

'Mediterráneo' se vuelca con la Magdalena 2026 con tres grandes regalos para sus lectores

Apuntalan parte del techo del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara de Castelló. ¿Qué ha pasado?

Apuntalan parte del techo del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara de Castelló. ¿Qué ha pasado?

Magdalena 2026: Un any de Clara Sanz i Ana Colón com reines de Castelló

Castelló activa el modo Magdalena: pulseras, escaparates, conciertos de las collas y hasta una cerveza especial

Castelló activa el modo Magdalena: pulseras, escaparates, conciertos de las collas y hasta una cerveza especial
Tracking Pixel Contents