Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Los bomberos de Castelló desalojaron esta mañana el centro de salud 9 d'Octubre, situado en la plaza Huerto Sogueros, por el reventón de una tubería que ha provocado un escape de gas.

Pese a que el conducto dañado no está en el interior del recinto, por protocolo de seguridad se decidió sacar a todos los trabajadores y los usuarios.

Los bomberos, a su llegada al centro de salud. / Mihail Lupoiu

Los bomberos estalecieron un perímetro de seguridad y estuvieron refrescando la zona afectada por la rotura de la tubería, en un costado del edificio.

Trabajadores y usuarios del centro de salud, reunidos en la plaza Huerto Sogueros. / Mihail Lupoiu

La situación volvió a la normalidad en el centro sanitario a las 10.35 horas.