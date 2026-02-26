Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas
La rotura de una tubería, la causa
Los bomberos de Castelló desalojaron esta mañana el centro de salud 9 d'Octubre, situado en la plaza Huerto Sogueros, por el reventón de una tubería que ha provocado un escape de gas.
Pese a que el conducto dañado no está en el interior del recinto, por protocolo de seguridad se decidió sacar a todos los trabajadores y los usuarios.
Los bomberos estalecieron un perímetro de seguridad y estuvieron refrescando la zona afectada por la rotura de la tubería, en un costado del edificio.
La situación volvió a la normalidad en el centro sanitario a las 10.35 horas.
