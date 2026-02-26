Reserva ya tu silla: venta anticipada para los actos de las fiestas de Castellón de 2026

Los castellonenses que quieran adquirir una silla para ver el Pregó, la cabalgata infantil, y los desfiles de gaiatas, animación y Moros d'Alqueria podrán comprar el ticket a partir del lunes 2 de marzo. La empresa adjudicataria de este servicio abrirá la venta ese día de 17.00 a 20.00 horas en el Centro de Envejecimiento Activo ubicado en la calle Enmedio número 128. También se pondrán comprar el martes, miércoles y jueves de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20 horas y, el viernes, 6 de marzo, de 9.00 a 13.00 horas.

Además, este año, los interesados pueden realizar las reservas hasta este sábado en el correo electrónico reservas.sillasgil@gmail.com.

Los actos para los que se podrán adquirir los tickets se celebrarán los siguientes días:

- Día 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas: Pregó – Recorrido: C/ San Roque, C/Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Mayor, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 8 de marzo de 2026 a las 20:00 horas: Desfile de gaiatas – Recorrido C/ San Roque, C/ Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Mayor, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 9 de marzo de 2026 a las 10:00 horas: Pregó infantil – Recorrido: C/ San Roque, C/Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Mayor, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 13 de marzo de 2026 a las 18:00 horas: Desfile Internacional de Animación – Recorrido C/ San Roque, C/ Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Gobernador, Plaza Fadrell, C/ Asensi, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 14 de marzo de 2026 a las 20:30 horas: Desfile de los Moros d’Alqueria con motivo de su 50 aniversario – Recorrido C/ San Roque, C/ Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Gobernador, Plaza Fadrell, C/ Asensi, Pl. De la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Enmedio.

Y los precios son:

- Pregó: 5 euros

- Desfile de gaiatas: 4 euros

- Pregó infantil: 4 euros

- Desfile Internacional de Animación: 4 euros

- Desfile Moros d’Alqueria: 4 euros