Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez MagdalenaNueva tienda PorcelanosaDesalojo escape gasPrograma oficial Magdalena 2026Jubilados proyecto eólico
instagramlinkedin

Celebración

Reserva ya tu silla: venta anticipada para los actos de las fiestas de Castellón de 2026

Para el Pregó; la cabalgata infantil; y los desfiles de gaiatas, animación y Moros d'Alqueria

Sillas en la cabalgata infantil en una imagen de archivo.

Sillas en la cabalgata infantil en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los castellonenses que quieran adquirir una silla para ver el Pregó, la cabalgata infantil, y los desfiles de gaiatas, animación y Moros d'Alqueria podrán comprar el ticket a partir del lunes 2 de marzo. La empresa adjudicataria de este servicio abrirá la venta ese día de 17.00 a 20.00 horas en el Centro de Envejecimiento Activo ubicado en la calle Enmedio número 128. También se pondrán comprar el martes, miércoles y jueves de 9.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20 horas y, el viernes, 6 de marzo, de 9.00 a 13.00 horas.

Además, este año, los interesados pueden realizar las reservas hasta este sábado en el correo electrónico reservas.sillasgil@gmail.com.

Los actos para los que se podrán adquirir los tickets se celebrarán los siguientes días:

- Día 7 de marzo de 2026 a las 16:00 horas: Pregó – Recorrido: C/ San Roque, C/Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Mayor, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 8 de marzo de 2026 a las 20:00 horas: Desfile de gaiatas – Recorrido C/ San Roque, C/ Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Mayor, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 9 de marzo de 2026 a las 10:00 horas: Pregó infantil – Recorrido: C/ San Roque, C/Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Mayor, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 13 de marzo de 2026 a las 18:00 horas: Desfile Internacional de Animación – Recorrido C/ San Roque, C/ Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Gobernador, Plaza Fadrell, C/ Asensi, Pl. de la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Ruiz Zorrilla.

- Día 14 de marzo de 2026 a las 20:30 horas: Desfile de los Moros d’Alqueria con motivo de su 50 aniversario – Recorrido C/ San Roque, C/ Sanahuja, Pl. María Agustina, C/ Gobernador, Plaza Fadrell, C/ Asensi, Pl. De la Paz, C/ Gasset, Puerta del Sol, C/ Enmedio.

Y los precios son:

- Pregó: 5 euros

- Desfile de gaiatas: 4 euros

- Pregó infantil: 4 euros

- Desfile Internacional de Animación: 4 euros

Noticias relacionadas y más

- Desfile Moros d’Alqueria: 4 euros

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  4. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  5. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  6. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  7. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
  8. Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata

Castelló celebra este sábado una nueva edición de Mercat de Barri en la plaza Vilanova d’Alcolea

Castelló celebra este sábado una nueva edición de Mercat de Barri en la plaza Vilanova d’Alcolea

Reserva ya tu silla: venta anticipada para los actos de las fiestas de Castellón de 2026

Reserva ya tu silla: venta anticipada para los actos de las fiestas de Castellón de 2026

Castellón celebrará el Magdalena Circus con 15 espectáculos y el actor Javier Ariza como maestro de ceremonias. La programación

Castellón celebrará el Magdalena Circus con 15 espectáculos y el actor Javier Ariza como maestro de ceremonias. La programación

El Ayuntamiento de Castelló regulariza el Aeroclub: luz verde a las mejoras y a la reforma de su sede social

El Ayuntamiento de Castelló regulariza el Aeroclub: luz verde a las mejoras y a la reforma de su sede social

El pleno de Castelló da luz verde al IV Plan de Igualdad y veta el burka en dependencias municipales

El pleno de Castelló da luz verde al IV Plan de Igualdad y veta el burka en dependencias municipales

Ya es oficial: Prohibido el burka y el niqab en edificios municipales de Castelló

Ya es oficial: Prohibido el burka y el niqab en edificios municipales de Castelló

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló
Tracking Pixel Contents