Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente AP-7 CastellónJubilados proyecto eólicoMapa abonados CD CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Movimiento cerámica Castellón
instagramlinkedin

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló

La sesión significará el estreno de Gonzalo Romero en sustitución de Cristian Ramírez

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló.

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló acoge hoy el pleno ordinario de febrero, en el que, entre otros asuntos, se aprobará el cuarto plan municipal de igualdad y se condecorará a un agente de la Policía Local y a tres policás nacionales.

Una sesión en la que se estrenará el concejal popular Gonzalo Romero, que entra en sustitución de Cristian Ramírez, que presentó su dimisión la semana pasada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  3. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  4. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  5. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  6. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  7. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
  8. Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló

Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Desalojan el centro de salud 9 d'Octubre de Castelló por un escape de gas

Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"

Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"

Pregó de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. Presencias, ausencias y las novedades

Pregó de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. Presencias, ausencias y las novedades

'Mediterráneo' se vuelca con la Magdalena 2026 con tres grandes regalos para sus lectores

'Mediterráneo' se vuelca con la Magdalena 2026 con tres grandes regalos para sus lectores

Apuntalan parte del techo del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara de Castelló. ¿Qué ha pasado?

Apuntalan parte del techo del aparcamiento subterráneo de la plaza Santa Clara de Castelló. ¿Qué ha pasado?

Magdalena 2026: Un any de Clara Sanz i Ana Colón com reines de Castelló

Castelló activa el modo Magdalena: pulseras, escaparates, conciertos de las collas y hasta una cerveza especial

Castelló activa el modo Magdalena: pulseras, escaparates, conciertos de las collas y hasta una cerveza especial
Tracking Pixel Contents