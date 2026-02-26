Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló
La sesión significará el estreno de Gonzalo Romero en sustitución de Cristian Ramírez
El Ayuntamiento de Castelló acoge hoy el pleno ordinario de febrero, en el que, entre otros asuntos, se aprobará el cuarto plan municipal de igualdad y se condecorará a un agente de la Policía Local y a tres policás nacionales.
Una sesión en la que se estrenará el concejal popular Gonzalo Romero, que entra en sustitución de Cristian Ramírez, que presentó su dimisión la semana pasada.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata