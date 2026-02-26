Directo | Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló.

El Ayuntamiento de Castelló acoge hoy el pleno ordinario de febrero, en el que, entre otros asuntos, se aprobará el cuarto plan municipal de igualdad y se condecorará a un agente de la Policía Local y a tres policás nacionales.

Una sesión en la que se estrenará el concejal popular Gonzalo Romero, que entra en sustitución de Cristian Ramírez, que presentó su dimisión la semana pasada.