Castellón celebrará el Magdalena Circus con 15 espectáculos y el actor Javier Ariza como maestro de ceremonias. La programación

Los castellonenses podrán disfrutar desde el 9 de marzo por la tarde al miércoles de la semana grande de un total de 15 espectáculos dentro del Magdalena Circus que se celebrará en la plaza Huerto Sogueros y cuyo maestro de ceremonias será Javier Ariza, quien también hará disfrutar al público familiar, infantil y juvenil de varias sesiones teatrales. Así lo ha confirmado este jueves la concejala de Fiestas, Noelia Selma, acompañada por las componentes de Xarxa Teatre, Paula Escamilla y Laia Vilanova, directoras artísticas del espectáculo, además de Ignacio García de la Osa, por parte de la Junta de Festes. El horario será de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Las puertas del recinto se abrirán media hora antes del inicio de cada sesión.

Programación completa de Magdalena Circus 2026. / Mediterráneo

Las mejoras y sorpresas de esta edición, que celebra sus bodas de plata, son significativas ya que entre las disciplinas que se podrán ver destacan clown, handstand, malabares, roller dance, equilibrios, monociclos, acrobacias, suspensión capilar, escapismo y magia, entre otras.

Más artistas

Este año, además, el espectáculo va más allá, con más artistas en todas las sesiones, la incorporación de tres nuevas disciplinas y la participación de compañías procedentes de cinco comunidades autónomas. Asimismo, destaca la presencia de un espectáculo recomendado por la Red Española de Teatros (Redescena) y candidato a mejor espectáculo de calle en los Premios MAX.

Además, con el objetivo de mejorar la experiencia del público, se facilitará el acceso a personas con discapacidad funcional y movilidad reducida. También se habilitará una zona para aparcar los carros de bebé y un espacio descubierto en uno de los laterales que permitirá seguir el espectáculo desde el exterior.

Paula Escamilla, Laia Vilanova, la concejala Noelia Selma, la clown Margarita y Nacho García. / Mediterráneo

Por su parte, Escamilla, ha destacado que entre las compañías destacadas participantes está la mítica compañía Kambahiotta, que será la encargada de inaugurar la primera jornada con el espectáculo La Coquette. También se contará con con Orain Bi, que compartirá diferentes números y disciplinas circenses, así como con el artista Pablo Potocnjak venido desde Chile y con Dani Blanco y su entrañable personaje de clave, Rogelio. Como ya es tradición, para clausurar Madalena Circus se contará con el espectáculo del maestro de ceremonias, Javier Ariza, presentando Carmar. Es un espectáculo que ha sido galardonado en 2010 con el Premio a Mejor Espectáculo de Calle de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo y el Premio Panorama de Circada.