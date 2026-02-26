El pleno de Castelló da luz verde al IV Plan de Igualdad y veta el burka en dependencias municipales

El pleno del Ayuntamiento de Castelló ha sacado hoy adelante con los votos a favor del PP y de la oposición (PSOE y Compromís), y en contra de Vox, el IV Plan de Igualdad 2026-2029 que incluye, entre sus más de 230 propuestas, la violencia vicaria y la violencia digital. Además, el equipo de gobierno ha dado luz verde en solitario a la moción presentada por los concejales del partido de Abascal para prohibir el burka, el niqab y otras prendas equivalentes en las dependencias municipales "por motivos de seguridad".

En cuanto al documento municipal relativo a la igualdad, el PP, PSOE y Compromís han defendido la necesidad de implementarlo "ya que no es una decisión ideológica, si no que nace en el marco institucional y, aunque estructurado por el Ayuntamiento en cinco áreas de actuación, ha sido consensuado por 35 asociaciones", ha explicado la concejala de Igualdad, Clara Adsuara. Ha sido precisamente esa cuestión idológica la que ha marcado la diferencia con su socio de gobierno (Vox) ya que en palabras de la concejala de este partido Arantxa Miralles, "nosotros estamos en contra de la utilización ideológica en la institución ya que creemos que la igualdad real es genérica y Castellón tiene otros problemas más urgentes". "No negamos la violencia machista y estamos en contra de la violencia conta la mujer pero rechazamos que el dinero público se utilice para dividir a la sociejdad en este sentido porque este plan es parte de la desconfianza en los hombres como colectivo", ha dicho Miralles. Una afirmación que ha sido rebatida por la edila socialista Mónica Barabás porque "Vox no se cree la igualdad de género".

Gonzalo Romero en el momento de jurar su cargo como concejal, este jueves, en el pleno. / ERIK PRADAS

Romero jura su cargo como concejal del PP El castellonense Gonzalo Romero Casaña, quien ya fuera edil del Ayuntamiento de Castelló hace 11 años, ha jurado su cargo (en valenciano) como concejal del PP al principio del pleno de este jueves acompañado por su madre, su hermano y su pareja, además de amigas como las que fueron compañeras de corporación, Carmen Amorós y Marisa Ribes. El nuevo miembro de la corporación municipal, que sustituye a Cristian Ramírez después de que este presentara su dimisión la semana pasada por el caso de las multas de la zona azul, ha recibido la medalla de concejal de manos de la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien le ha dado la bienvenida. Seguidamente, Romero ha recibido un fuerte y prolongado aplauso por parte de los asistentes a la sesión y ha recibido las felicitados de sus compañeros de todos los partidos políticos con representación municipal.

Por su parte, Vera Bou, concejala de Compromís ha destacado la implicación de la Plataforma Feminista en este trabajo que se ha prolongado durante dos años.

Recurso contra la tasa de la basura

Por otro lado, el pleno ha aprobado la personación del Ayuntamiento ante el TSJCV en el recurso que han interpuesto los socialistas Rafa Simó y Patricia Puerta contra el acuerdo plenario sobre la ordenanza de la tasa de la basura. En ese momento, Puerta ha abandonado el pleno durante el debate por ser parte implicada en este proceso. Durante el debate, el edil de Economía, Juan Carlos Redondo, ha destacado "la basura de la política que hace la oposición" tras recordar las bonificaciones por este impuesto y después de que la oposición haya reclamado una "ordenanza justa", por parte del PSOE, y los valencianistas hayan acusado al gobierno local de "desentenderse de la gestión de residuos".

Contracrónica: Chicos ye-yés, jamón y los papeles de Vidal que tranquilizan a la alcaldesa Pese a las cuatro horas en las que se ha prolongado el pleno, la sesión ha contado con guiños que han llamado la atención. Mientras el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha reivindicado "menos comida halal en los colegios y más jamón y tortilla de patata" en su intervención sobre el burka en las dependencias municipales, el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, ha sido el más original y gracioso al darle la bienvenida a Gonzalo Romero al equipo municipal. "En 2007, nos llamaban los novatillos y ahora nos llamarán los ye-yés", le ha dicho a Romero haciendo referencia a la diferencia de edad de entonces y la de ahora. La alcaldesa Begoña Carrasco, por su parte, ha reconocido que el hecho de que el edil de Vox Alberto Vidal llevara un papel para su intervención, "le tranquilizaba". Quizá porque en el pasado pleno el concejal estuvo demasiado exaltado contra la oposición.

Distinción a la Policía Local y la Policía Nacional

Finalmente, la corporación municipal ha autorizado, por unanimidad, solicitar a la Generalitat Valenciana una felicitación público a título individual para los policías locales Raúl Benedito e Isabel Rivero y los agentes de movilidad Rubén Ibáñez y José Javier Sánchez por su actuación en un incendio en la calle Asensi el 21 de noviembre; y la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo para el policía Local Enrique Talamantes y los policías nacionales Manuel Sánchez, Aarón Sánchez y Andrés Peralta por su participación en otro fuego donde salvaron a una vecina y a sus dos perros.