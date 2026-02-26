Pregó de las fiestas de la Magdalena 2026 de Castelló. Presencias, ausencias y las novedades

En diez días comenzarán, un año más, las fiestas de la Magdalena de Castelló y lo harán con la cabalgata anunciadora del Pregó que este año reunirá a cerca de 3.000 participantes con la estructura habitual: mitología, historia, Castelló, provincia, gaiatas,... y que cerrará la reina de las fiestas y su corte de honor (damas de la ciudad y las madrinas de las gaiatas) junto a la Banda Municipal.

El desfile, que comenzará a las 16.00 horas del sábado 7 de marzo, contará con la presencia de diversos pueblos de la provincia , ya que la Junta de Festes ha cursado invitación a los 135 municipios de la provincia. Sin embargo, este año habrá algunas ausencias que en otras ediciones sí que han llegado hasta la Plana para salir en el Pregó. Es el caso de la localidad de Borriol, que en esta ocasión y por circunstancias personales, no saldrá en la cabalgata donde solía estar presente con el carro y los caballos que representaban la tradicional arrancà. Tampoco estarán los representantes de València ni de Burriana debido a la coincidencia con la celebración de actos relacionados con las Fallas, ni Morella, que solamente suelen bajar al Pregó los años que coinciden con el Anunci y el Sexenni, según han confirmado a este periódico fuentes de la Junta de Festes.

Imagen de archivo del Pregó, bailes regionales. / KMY ROS

Los que sí que estarán son todos los colectivos de la ciudad que siempre participan en el Pregó como son la Colla del Rei Barbut, la Colla Bacalao, la Germandat dels Cavallers de la Conquesta qu este año cumple 75 años, los Moros d'Alqueria con su 50 aniversario, l'Aljama, colectivos vecinales, grupos de baile, gaiatas y máximas representantes femeninas de las fiestas de Castelló.

Imagen de archivo de Javier Lluch como el rey Jaime I. / KMY ROS

En cuanto a los Moros d'Alqueria, este año participarán con este colectivo un total de 35 reinas infantiles (el año pasado desfilaron las reinas de las fiestas) y en cuanto a las danzas, estas tendrán limitado su tiempo de actuación a un máximo de dos minutos con el fin de no alargar demasiado el Pregó. La idea de la Junta de Festes es que cuando un grupo baile enfrente de la tribuna de autoridades es que el resto, distribuidos a lo largo de todo el recorrido, lo hagan también en ese momento para agilizar el evento.

El pregoner canta los versos de Bernat Artola en la tribuna de autoridades. / KMY ROS

Hay que recordar, por otra parte, que el Pregonero 2026, Manuel Torada, cantará los versos de Bernat Artola en cinco ubicaciones: la calle San Roque esquina con la calle Sanahuja (escultura del sequier major ; la plaza María Agustina; la plaza Cardona Vives junto al monolito homenaje a Segarra Ribés, fundador del Pregó; la tribuna y en la avenida Rey Don Jaime enfrente de la estatua del Conqueridor.