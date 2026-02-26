Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado este año a las fiestas de la Magdalena de Castelló y ha escrito por primera vez un saluda en un llibret de gaiata. A los que han leído u ojeado la publicación no les han pasado desapercidas las palabras del jefe del Ejecutivo Nacional que comparte la edición con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Segorbe; o el primer edil de Soneja, entre otras autoridades.

De esta forma, es la gaiata 13 Sensal a la que Sánchez ha dedicado unas palabras con motivo de las fiestas fudacionales de 2026 y, de forma especial, felicita a las madrinas, Raquel Guillén y Victoria Fabregat, así como a la presidenta, Andrea Leva. Además, anima a los vecinos a disfrutar de estos días, "a compartir con alegría y a continuar haciendo que la gaiata 13 Sensal sea un espacio de convivencia, apoyo mutuo y compromiso".

Pero, ¿cómo llega el escrito del presidente a Castelló? Hace unas semanas, la que fuera alcaldesa de Castelló y actual senadora del PSOE, Amparo Marco, contactó con Moncloa a través de un correo electrónico dónde solicitó a Sánchez y a su gabinete un escrito para el llibret de la gaiata a la que pertenece. En el texto le explicaba las características de esta publicación y al cabo de unos días recibió el escrito del presidente ya que este dijo que sí y enseguida le hizo llegar el documento. De forma inmediata, y en cuanto se ha impreso el llibret, Marco le ha remitido un ejemplar al presidente del Gobierno con un escrito donde le agradece el saluda.

"Bellísimas esculturas de luz y color"

En el texto, escrito en valenciano, que puede leerse a continuación en esta informacion, Sánchez afirma que las fiestas de la Magdalena son una celebración profundamente "arraigada a la historia y la identidad de Castellón". Además, afirma que son expresión de un pueblo "dinámico, abierto e integrador". En cuanto a las gaiatas, destaca que simbolizan "manifestaciones del alma de Castelló, una ciudad mediterránea, acogedora y creativa donde el arte popular y la tradición se encuentran en esas bellísimas esculturas de luz y color que iluminan las calles y reúne a generaciones enteras entorno a una misma emoción colectiva". Finalmente, destaca el compromiso de los vecinos con el trabajo desinteresado por las fiestas y la gaiata que mantienen vivas unas tradiciones que refuerzan los lazos comunitatios y el sentido de pertenencia.