Reportaje

Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: "Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón"

El presidente del Gobierno escribe por primera vez un saluda en un llibret de gaiata

Pedro Sánchez en el saluda que ha escrito para el 'llibret' de una gaiata de Castelló este año.

Pedro Sánchez en el saluda que ha escrito para el 'llibret' de una gaiata de Castelló este año. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castelló

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado este año a las fiestas de la Magdalena de Castelló y ha escrito por primera vez un saluda en un llibret de gaiata. A los que han leído u ojeado la publicación no les han pasado desapercidas las palabras del jefe del Ejecutivo Nacional que comparte la edición con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Segorbe; o el primer edil de Soneja, entre otras autoridades.

De esta forma, es la gaiata 13 Sensal a la que Sánchez ha dedicado unas palabras con motivo de las fiestas fudacionales de 2026 y, de forma especial, felicita a las madrinas, Raquel Guillén y Victoria Fabregat, así como a la presidenta, Andrea Leva. Además, anima a los vecinos a disfrutar de estos días, "a compartir con alegría y a continuar haciendo que la gaiata 13 Sensal sea un espacio de convivencia, apoyo mutuo y compromiso".

Pero, ¿cómo llega el escrito del presidente a Castelló? Hace unas semanas, la que fuera alcaldesa de Castelló y actual senadora del PSOE, Amparo Marco, contactó con Moncloa a través de un correo electrónico dónde solicitó a Sánchez y a su gabinete un escrito para el llibret de la gaiata a la que pertenece. En el texto le explicaba las características de esta publicación y al cabo de unos días recibió el escrito del presidente ya que este dijo que sí y enseguida le hizo llegar el documento. De forma inmediata, y en cuanto se ha impreso el llibret, Marco le ha remitido un ejemplar al presidente del Gobierno con un escrito donde le agradece el saluda.

Noticias relacionadas y más

"Bellísimas esculturas de luz y color"

En el texto, escrito en valenciano, que puede leerse a continuación en esta informacion, Sánchez afirma que las fiestas de la Magdalena son una celebración profundamente "arraigada a la historia y la identidad de Castellón". Además, afirma que son expresión de un pueblo "dinámico, abierto e integrador". En cuanto a las gaiatas, destaca que simbolizan "manifestaciones del alma de Castelló, una ciudad mediterránea, acogedora y creativa donde el arte popular y la tradición se encuentran en esas bellísimas esculturas de luz y color que iluminan las calles y reúne a generaciones enteras entorno a una misma emoción colectiva". Finalmente, destaca el compromiso de los vecinos con el trabajo desinteresado por las fiestas y la gaiata que mantienen vivas unas tradiciones que refuerzan los lazos comunitatios y el sentido de pertenencia.

Escrito de Pedro Sánchez para el 'llibret' de 2026 de la gaiata 13 Sensal.

Escrito de Pedro Sánchez para el 'llibret' de 2026 de la gaiata 13 Sensal. / Mediterráneo

