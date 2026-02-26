Regalos institucionales para las reinas y reinas infantiles de las fiestas de Castelló: rollos y pulseras

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido esta tarde el acto de entrega del tradicional rollo a quienes han ostentado el título de reinas y reinas infantiles de las fiestas de Castelló, en un homenaje en el que han participado más de 50 castellonenses y encabezadas por la reina de 2026, Clara Sanz, y la reina infantil 2026, Ana Colón.

Previo a la entrega de los tradicionales rollos, a los que les acompaña también una postal y la pulsera magdalenera, Begoña Carrasco ha hecho entrega de las pulseras que también regala como obsequio a las reinas de cada año el Ayuntamiento de Castelló, en nombre de toda la ciudad.

Carrasco ha destacado, a poco más de una semana para el arranque de las fiestas fundacionales que “la Magdalena se aproxima y, con cada paso, los castellonenses reviven aquello que guardan con celo en lo más hondo de su memoria y de su corazón. Y este fin de semana tendrá lugar uno de los preludios más esperados del calendario festero, las Galanías a las reinas, antesala de una semana grande que volverá a unir a la ciudad en torno a sus tradiciones más arraigadas”.

Durante el acto, la alcaldesa Carrasco, ha subrayado el “significado profundo de esta cita institucional, que el actual equipo de gobierno recuperó y trasladó al salón de plenos para dignificar como se merece este acto en homenaje a todas las que han sido nuestras máximas representantes de las fiestas”.

Un legado vivo

Carrasco ha destacado que el legado de todas las reinas “sigue vivo, porque la Magdalena sigue viva en vosotras y gracias a vosotras. Sois pasado, presente y futuro de Castellón. Sois ejemplo de orgullo y de amor sincero por nuestra ciudad, con vestidos de diferentes generaciones, pero con la misma esencia y el mismo espíritu. Porque cada reina recoge de la anterior un patrimonio común, un tesoro que no se ve, pero se siente cada vez que una mascletà nos eriza la piel, cada vez que el eco del Vítol nubla nuestra mirada con lágrimas de emoción”.

La alcaldesa ha puesto en valor el papel de las reinas como transmisoras de los valores y tradiciones magdaleneras “sois mujeres que han sido y son el alma de nuestras fiestas. Como reinas, como madres que enseñan a sus hijos e hijas a vivir la Magdalena con respeto y emoción; como abuelas que explican el significado del rollo y del camino compartido; y como jóvenes que toman el relevo con admiración y responsabilidad”.

Carrasco ha señalado que “las reinas representan valores como el esfuerzo, la cercanía, la responsabilidad y la ilusión, ejerciendo un liderazgo femenino en unas fiestas que tienen nombre de mujer. Un simbolismo que este año cobra aún más fuerza, ya que la Romeria de les Canyes coincidirá con la celebración del Día de la Mujer”.

Finalmente, la alcaldesa de Castelló se ha dirigido a las reinas describiéndolas como “guardianas y transmisoras de una tradición que, desde hace 775 años, sigue iluminando el camino de Castellón como hace la luz de sus gaiatas”, al tiempo que les ha deseado “unas felices Fiestas de la Magdalena 2026”.