Programa 'Naturaleza en Red'
Castelló arranca su renaturalización hacia una ciudad "más saludable". Todas las claves
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, preside la jornada en el Menador
Castelló ha arrancado este viernes su programa Castellón, Naturaleza en Red basado en la renaturalización hacia una ciudad "más saludable" y con el fin de hacer frente al cambio climático a través de zonas de sombra en los patios de 18 colegios, láminas de agua, drenajes o jardines en fachadas o terrazas con un importe de 3,5 millones de euros de la Unión Europea.
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido la jornada de inicio en la que han participado representantes de Santander y Mataró que han explicado su experiencia de renaturalización, además de Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad; Ana Beatriz Jordau, jefa de la Oficina de ONU-Habitat de España; y Anna Valentín, delegada de Seo Birdlife de la Comunidad Valenciana, quienes han destacado la implicación de la capital de la Plana en esta iniciativa.
Carrasco, quien ha estado acompañada por delegados de colegios, Ampas, empresas, representantes vecinales y compañeros de corporación, ha destacado que Castelló "avanza hacia un modelo más saludable y sostenible para que sea una ciudad para vivir mejor donde se integra la naturaleza". Además, "Europa confía en Castellón y en nuestros proyectos impulsados, a los que respondemos con responsabilidad y ambición".
Por su parte, Romero ha destacado la importancia de "vivir con la naturaleza que ofrece calidad y bienestar de la calidad de vida". "Es importante conectar la ciudad con su entorno", ha manifestado el director de la Fundación Biodiversidad.
Jordau ha hecho especial hincapié en el Informe Mundial de Ciudades 2024 que muestra que es posible "crear una ciudad que no perjudique al Planeta". "Los gobiernos locales deben realizar el camino desde la renaturalización y construir un entorno urbano que mejore la calidad de vida e invertir en soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los cambios climáticos y que nos permitan mejorar el bienestar generando un nuevo modelo urbano en Castellón", ha dicho Jordau, tras insistir en que este tipo de ciudad es una pieza fundamental del siglo XXI para propiciar un crecimiento sostenible e inclusivo.
Finalmente, Anna Valentín ha manifestado que en la actualidad "vivimos un momento decisivo porque nos tenemos que plantear cómo habitamos nuestros espacios para potenciar la biodiversidad de las ciudades, por lo que se necesita el compromiso político y ciudadano".
"Tenemos que construir espacios urbanos con capacidad de cuidar a quienes los habitan, avanzamos hacia una ciudad que nos cuidará mejor", ha concluido Valentín en este acto que también cuenta con la colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica.
