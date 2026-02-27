Compromís advierte que Carrasco cobrará "más de 82.000 euros en 2026 tras haber prometido que se bajaría el sueldo" en Castelló

Compromís per Castelló ha advertido que la alcaldesa Begoña Carrasco "volverá a incumplir su palabra en materia salarial". "Tras haber asegurado en reiteradas ocasiones que se reduciría el sueldo respecto al anterior mandato, la realidad es que en 2026 superará los 82.000 euros brutos anuales", ha afirmado el portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia.

Carrasco percibió 80.436,48 euros en 2025 y, con el incremento previsto del 2%, su salario alcanzará los 82.045,21 euros, según ha dicho. "Esto significa que acabará cobrando cerca de 3.500 euros más que los 78.554,52 euros que percibía la anterior alcaldesa, Amparo Marco. Lejos de la rebaja anunciada, consolidará así un salario superior al que tanto criticó desde la oposición", ha proseguido Garcia.

“La señora Carrasco cargó de manera virulenta contra las retribuciones del gobierno anterior y prometió que se bajaría el sueldo. No solo no lo ha hecho, sino que acabará cobrando más de lo que ella misma criticaba”, ha señalado el portavoz. La coalición recuerda que, cuando estaba en la oposición, el Partido Popular arremetió contra el incremento salarial del gobierno progresista en repetidas ocasiones y lo calificó de desproporcionado.

Retribuciones acumuladas que superan los 109.000 euros

En este sentido, Compromís también pone el foco en el concejal Sergio Toledo. A la retribución municipal, que en 2026 superará los 67.600 euros anuales, hay que sumar cerca de 35.000 euros procedentes de la Diputación y 6.500 euros percibidos de Reciplasa. En conjunto, sus retribuciones superan los 109.000 euros anuales. Para la formación, estas cifras chocan frontalmente con el discurso de austeridad y contención que el PP defendía cuando estaba en la oposición.

Compromís recuerda igualmente que Carrasco propuso vincular el sueldo de los concejales al rendimiento y al grado de ejecución presupuestaria. Sin embargo, la realidad del mandato ha sido diferente. Durante más de dos años, una concejala del gobierno, Ester Giner, ha estado percibiendo alrededor de 63.000 euros anuales sin tener competencias asignadas. Para Garcia, “este hecho desmonta el discurso de la productividad que el PP exigía cuando estaba en la oposición” y, una vez más, “constata que la alcaldesa miente”.

"De criticar a los asesores a ampliarlos"

Finalmente, Compromís recuerda que Carrasco calificaba al personal de libre designación como “enchufados” y criticaba el número de asesores del gobierno anterior. Sin embargo, uno de los primeros acuerdos con Vox fue incrementar el número de asesores municipales de 16 a 18.

“La realidad es que todo aquello que criticaba desde la oposición lo está aplicando ahora desde el gobierno. Más sueldo para ella, retribuciones elevadas para sus concejales y más asesores. Es un gobierno que dice una cosa y hace otra”, ha concluido Garcia.