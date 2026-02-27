Horarios
Los días en los que habrá una hora más de fiesta durante la Magdalena de Castelló
Aprobación de la junta de gobierno local
La junta de gobierno local ha aprobado la ampliación durante el periodo de las fiestas de la Magdalena, del 7 al 15 de marzo, del horario general que regula los espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos apra el año 2026.
De esta forma, según ha explicado el portavoz municipal Vicent Sales, los viernes y las vísperas de festivo, estos recintos podrán ampliar en una hora su horario habitual, por lo que los que cierran a las 1.30 horas podrán hacerlo a ls 2.30 horas y las discotecas que tengan permiso hasta las 6.30 horas, cerrarán sus puerta a las 7.30 horas. Los demás días, se regirán por su horario habitual.
Tras el visto bueno del equipo de gobierno, se comunicará esta resolución a la dirección general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, a la Policía Local de Castelló, al Patronat Municipal de Festes y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur).
La Conselleria de Emergencias e Interior, con carácter excepcional, autoriza a los ayuntamientos a ampliar en una hora más el horario general establecido cuando se trata de la celebración de fiestas locales como es el caso de la semana grande de Castelló que comenzará en ocho días.
Hay que recordar que durante los festejos fundacionales son numerosas las actuaciones que tienen lugar en la vía pública así como en locales.
