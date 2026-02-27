El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes

Su Majestad la Reina Doña Letizia estará el próximo martes 3 de marzo en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló para asistir, como presidenta de honor, al acto nacional con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por (FEDER) y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, y que reunirá a cerca de 500 personas entre representantes institucionales, profesionales sanitarios, entidades y familias.

Doña Letizia participará en una jornada cuyo programa incluirá intervenciones institucionales, reconocimientos a personas, entidades y organismos públicos vinculados al movimiento asociativo, así como una acción final conmemorativa con la que se pondrá el broche a esta cita anual de referencia.

Para la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “es todo un honor contar con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia en un día tan importante. Castellón es una ciudad comprometida con las enfermedades raras, una ciudad que no mira hacia otro lado y que entiende que la verdadera fortaleza de una sociedad se mide por cómo cuida a quienes más lo necesitan”.

Acto en el Real Casino Antiguo

Un día antes, el lunes 2 de marzo, el Real Casino Antiguo acogerá un acto institucional de bienvenida en el que se abordará la situación de las enfermedades raras en la Comunitat Valenciana y se dará lectura a un manifiesto.

Durante este encuentro se rendirá homenaje a las 41 entidades que forman parte del movimiento asociativo de enfermedades raras en la Comunitat Valenciana, en reconocimiento a su labor de apoyo, visibilización y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.