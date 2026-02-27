Nuevo centro de inserción social en Castelló. ¿Quién lo promueve?, ¿dónde estará ubicado?

Castelló contará a mediados de 2027 con un nuevo centro de inserción social con capacidad para 25 internos y que ofrecerá talleres así como una parcela donde se plantarán naranjos que será parte de formación de estas personas, según ha explicado este viernes el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, tras la junta de gobierno local que ha emitido informe favorable de la Declaración de Interés Comunitario que otorgará la Generalitat Valenciana a la Sociedad San Vicente de Paul para la actividad de este centro de acogida de personas sin hogar en una parcela ubicada junto a la prisión de la carretera de l'Alcora.

Vicent Sales, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

Esta Fundación, que trabaja de la mano del Ayuntamiento de Castelló, realizará un itinerario de atención a estas personas que estarán en el futuro centro durante seis meses en un taller de ocupación con el fin de contribuir a su reinserción. Además, y con el fin de informar a los vecinos de la zona, el consistorio se ha reunido con los residentes de los grupos Venta Rosita, Venta Nova y Benadresa para explicarles este proyecto social que lleva a cabo esta agrupación lacia pero de ideario religioso en Castelló. Las obras podrían comenzar este verano y finalizar a mediados de 2027, por lo que el proyecto se sumaría a los 175 centros de todo tipo que la Fundación tiene en España. En la capital también gestiona otro recurso social (Marillac) a través de las monjas de San Vicente de Paul, en la partida el Collet, y dirigido al pobre enfermo.

Por otra parte, el equipo local ha otorgado licencia de construcción de 26 viviendas en la antigua clínica Santa Teresa, en la calle Hermanos Vilafañe, descartanto el anterior proyecto que era una residencia de estudiantes.

Finalmente, el Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) Gran Vía que conectará la avenida Barcelona con la Gran Vía Tárrega Monteblanco y que generará una zona verde además de parcelas para la construcción de viviendas nuevas.

Policía Local

Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno local, Antonio Ortolá, ha explicado que la junta ha aprobado las basesy la convocatoria pra la provisión en propiedad de 15 plazas de agente de la Policía Local (siete por turno libre mediante oposición y ocho por turno de movilidad mediante concurso-oposición). "Así, habrá 15 policías locales más en Castellón", ha dicho. También se ha activado el proceso para que tres plazas de intendente de la Policía Local se puedan cubrir en propiedad.