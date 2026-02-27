EL PSOE de Castelló quiere saber quién aprobó la canción de la Magdalena de Tacho

El grupo municipal socialista ha reclamado a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, que explique qué miembros del equipo de gobierno, concejales o concejalas y personal eventual de confianza dio el visto bueno, una vez presentado el borrador, a la canción Castelló està llesta, “un tema que ha resultado ser un plagio y que ha motivado que tenga que ser retirada de las plataformas de música”. Pilar Escuder, concejala socialista, trasladó esta pregunta a la alcaldesa en la sesión plenaria de ayer jueves y posteriormente, ante la falta de respuesta de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, volvió a formularla la portavoz socialista, Patricia Puerta.

Escuder ha destacado que “estamos ante una nueva chapuza del Ayuntamiento de Castelló, que presentó hace unas semanas a bombo y platillo la que vendieron como nueva canción de Magdalena que ha resultado ser un fiasco”. Se trata de “un gasto de cerca de 17.000 euros para una canción que no contaba con todos los permisos, por lo que la ciudadanía tiene que saber quién dio luz verde a su publicación”.

Los representantes socialistas en el Patronato Municipal de Fiestas ya presentaron la semana pasada un escrito en el que instaban a evaluar si Castelló va a recuperar el dinero invertido en un contrato que especificaba que el tema tenía que ser “original”, además de preguntar si ejercerán acciones legales.

Así, entre otras cuestiones, el documento elevado al Patronato exige esclarecer quién tomó la decisión de contratar a este adjudicatario y quién consideró que el intérprete debía ser el cantante Tacho. Junto a ello, el PSPV quiere conocer los criterios técnicos y artísticos aplicados en la selección de la canción y si los responsables del contrato contaron con el asesoramiento de personas expertas.

El grupo socialista lamenta la “falta de respeto” a Pedro Guzmán Grau, compositor y autor de la canción Magdalena festa plena, “que se ha sentido agraviado al ver cómo han hecho uso de su tema sin pedir permiso”. Como señala Pilar Escuder, “querían proyectar una imagen moderna de la ciudad por todo el país, cuando la realidad es que lo único que han proyectado, una vez más, es el ridículo nacional”.