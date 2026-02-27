Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebraciones fundacionales

Reparto de los 'llibrets', cintas y pulseras de las fiestas de la Magdalena de Castelló: días, lugar y horario

Será la semana que viene

Reparto de cintas y 'llibrets' en imagen de archivo.

Reparto de cintas y 'llibrets' en imagen de archivo. / Mediterráneo

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La ciudad encara la recta final hacia las fiestas de la Magdalena de Castelló con el inicio del reparto oficial de cintas, pulseras y llibrets. Se trata de uno de los actos que cuenta con una mayor expectación en los días previos a las celebraciones fundaciones de la capital de la Plana que tendrán lugar del 7 al 15 de marzo.

En este sentido, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha señalado que “el reparto de cintas, pulseras y programas marca simbólicamente el inicio de la Magdalena”. “Queremos que cada castellonense pueda llevar su pulsera con orgullo y tener el programa a mano para no perderse ninguno de los más de 200 actos que hemos preparado de la mano de la Junta de Fiestas”, ha destacado la edila.

Así, el reparto se realizará el martes y miércoles de la próxima semana, es decir, los días 3 y 4 de marzo, en la plaza Mayor, en horario de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 horas, además de en las distintas tenencias de alcaldía de la ciudad, de 11:00 a 13:00 horas.

En esta línea, Selma ha explicado el esfuerzo logístico realizado para llegar a toda la ciudadanía porque "hablamos de 200.000 pulseras y 200.000 cintas, 50.000 llibrets”.

Selma ha hecho especial hincapié en que “entre las 200.000 cintas se incluyen las que se repartirán con las cañas el día de la Romeria. Y dentro de las 200.000 pulseras, se contabilizan también las 40.000 pulseras que repartiremos en los colegios a todos los niños de Castellón”.

¿Lloverá en fiestas?

Por otrea parte, con la Magdalena (del 7 al 15 de marzo) en el horizonte, el pronóstico de eltiempo.es para los primeros días dibuja un arranque claramente húmedo: en su previsión aparecen acumulados de 24,3 mm el sábado 7, 10,2 mm el domingo 8 y cantidades menores en los días siguientes, con máximas alrededor de 17–20 ºC.

