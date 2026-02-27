¡Súbete al tren turístico para conocer las 19 gaiatas! Estará en circulación del 10 al 15 de marzo

El Ayuntamiento de Castelló ha previsto un tren turístico que recorrerá las 19 gaiatas del 10 al 15 de marzo, durante las fiestas de la Magdalena con una hora y media de duración aproximada y a un precio de 5 euros cada viaje. Del 10 al 14 habrá tres pases diarios (en cada uno caben 60 pasajeros), a las 11:00, 17:00 y 20:00 horas, mientras que el domingo 15 solo se ofrecerán dos salidas, a las 11:00 y a las 17:00 horas. La salida se realizará desde la calle Madrid, en la Subdelegación del Gobierno, y los tickets se pondrán a la venta 30 minutos antes de cada salida, no existiendo venta anticipada. Las plazas se asignarán por orden de llegada.

Además, gracias a la colaboración de la Gestora de Gaiatas, cada monumento contará con códigos QR que permitirán acceder a información detallada sobre su historia y proceso de creación, ha explicado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

"Un año más presentamos todo el trabajo que estamos realizando para potenciar nuestras fiestas y darles la relevancia turística que se merecen, y lo hacemos con el tren turístico como uno de los principales atractivos, ya que el año pasado resultó todo un éxito entre visitantes y ciudadanos. Este año volverá a recorrer las calles de Castellón, permitiendo conocer nuestro monumento por excelencia, la Gaiata, y ofreciendo una experiencia cercana y amena que pone en valor nuestra riqueza cultural y festiva," ha señalado Miralles.

Plan de promoción de las fiestas de la Magdalena

Miralles también ha expuesto una serie de acciones que se han llevado a cabo durante los últimos meses para potenciar la atracción turística de las fiestas de la Magdalena y consolidar a Castellón como un destino de referencia en turismo cultural y festivo. La edil ha señalado que “estas iniciativas forman parte del I Plan Estratégico de Turismo del Patronato, un plan integral que surgió tras analizar la realidad del sector y detectar la necesidad de dar mayor visibilidad a las celebraciones más emblemáticas de la ciudad”.

En este marco, el área de Turismo ha desarrollado ha participado en numerosas ferias y encuentros profesionales para potenciar las fiestas de la Magdalena, entre otros atractivos de la ciudad. El último de ellos tuvo lugar la semana pasada en Navartur, la feria de Turismo de Navarra, considerada una de las más importantes a nivel nacional.

Paralelamente, esta semana se han organizado workshops en Sevilla y Madrid con agencias de viajes especializadas, con el objetivo de presentar directamente los atractivos de la ciudad y las fiestas de la Magdalena. La edil ha explicado que “la colaboración con agencias es clave para garantizar que la información llegue de manera efectiva y que la ciudad sea incluida en la oferta turística nacional e internacional”.

Entre las iniciativas más destacadas, se ha diseñado una escapada especial de Magdalena, con un paquete de tres días y dos noches desde 150 euros, promocionado a través de agencias de viajes y medios especializados. Este paquete busca facilitar la visita de turistas y ofrecer una experiencia completa que combine ocio, cultura y gastronomía. Se puede acceder al paquete a través de la página web del Patronato de Turismo ( https://castellonturismo.org/ ).

Para complementar la promoción de las fiestas, se han reforzado los puntos de información turística de la ciudad, incluyendo un tótem informativo junto a la oficina de turismo de la plaza de la Hierba que incluirá la programación de las fiestas. Además, se habilitará un punto de información durante las mascletás, donde se distribuirá material promocional y merchandising. Además, durante las mascletás se contará con un punto de información del Aeropuerto de Castellón, que ofrecerá detalles sobre vuelos y conexiones.