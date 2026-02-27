Vecinos denuncian el botellón y la basura tras la Fiesta de las Paellas en la Universitat Jaume I de Castellón

Miles de estudiantes se han dado cita hoy en el Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I para celebrar la Fiesta de las Paellas, coincidiendo con el 35º aniversario del centro educativo. El menú, el habitual: música, bebida, paella y mucha fraternidad. Una cita muy esperada todos los años por los alumnos, que además este año tienen la Magdalena a la vuelta de la esquina.

Esta fiesta tiene efectos colaterales, sin embargo, no tan apreciados por los vecinos de la zona. Y es que pese a que la celebración debería en principio quedar encapsulada en la universidad, la alegría de los universitarios se expande fuera del recinto, con consecuencias muy visibles.

Aspecto de una calle cercana a la universidad durante la celebración del Día de las Paellas. / Mediterráneo

Y es que han sido muchos los grupos que han optado por hacer botellón en los alrededores, dejando parques de la zona, como el que está junto a la calle José Bertomeu Gimeno, lleno de basura.

"¡Bah tío!", dice asombrado el hombre que graba el vídeo que encabeza la noticia, sorprendido por la cantidad de botellas y vasos que hay en los bancos y en el suelo. Su indignación, seguramente, habrá sido hoy la de muchos vecinos de la zona.