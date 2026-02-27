Vecinos denuncian el botellón y la basura tras la Fiesta de las Paellas en la Universitat Jaume I de Castellón
La alegría de los universitarios de la Universitat Jaume I se desborda fuera del recinto, dejando parques como el de la calle José Bertomeu Gimeno llenos de desperdicios
Miles de estudiantes se han dado cita hoy en el Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I para celebrar la Fiesta de las Paellas, coincidiendo con el 35º aniversario del centro educativo. El menú, el habitual: música, bebida, paella y mucha fraternidad. Una cita muy esperada todos los años por los alumnos, que además este año tienen la Magdalena a la vuelta de la esquina.
Esta fiesta tiene efectos colaterales, sin embargo, no tan apreciados por los vecinos de la zona. Y es que pese a que la celebración debería en principio quedar encapsulada en la universidad, la alegría de los universitarios se expande fuera del recinto, con consecuencias muy visibles.
Y es que han sido muchos los grupos que han optado por hacer botellón en los alrededores, dejando parques de la zona, como el que está junto a la calle José Bertomeu Gimeno, lleno de basura.
"¡Bah tío!", dice asombrado el hombre que graba el vídeo que encabeza la noticia, sorprendido por la cantidad de botellas y vasos que hay en los bancos y en el suelo. Su indignación, seguramente, habrá sido hoy la de muchos vecinos de la zona.
