Reportaje

Alumnos de la promoción 1980-1990 del colegio San Agustín de Castelló regresan a las aulas en un emotivo reencuentro

También han acudido algunos de los que fueron sus profesores

Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Dicen que los años en el colegio nunca se olvidan y que los recuerdos de esa época permanecen contra viento y marea. Y así lo han podido comprobar este sábado los castellonenses de la promoción 1980-1990 que pasaron diez años de sus vidas asistiendo a clase en el colegio San Agustín, en el barrio de Castelló de este mismo nombre.

Algunos de los ex alumnos que han asistido al encuentro.

Algunos de los ex alumnos que han asistido al encuentro. / GABRIEL UTIEL BLANCO

A las 12.00 horas ha sido la gran cita que los más de una veintena de hombres y mujeres de ya 50 años esperaban con emoción y alegría. Todos ellos se han reunido en las aulas donde se formaron y donde aprendieron historia, matemáticas o sociales y hasta han ocupado los actuales pupitres. Durante la emotiva jornada, se han proyectado imágenes de cuando eran pequeños y los alumnos han rendido homenaje a los que fueron sus profesores. Todos han recordado, con mucho cariño, el tiempo que pasaron en este centro y lo han recorrido, emocionados.

Sin duda, ha sido una jornada que jamás olvidarán, al igual que sus años de estudiantes.

