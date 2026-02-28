Reportaje
Alumnos de la promoción 1980-1990 del colegio San Agustín de Castelló regresan a las aulas en un emotivo reencuentro
También han acudido algunos de los que fueron sus profesores
Dicen que los años en el colegio nunca se olvidan y que los recuerdos de esa época permanecen contra viento y marea. Y así lo han podido comprobar este sábado los castellonenses de la promoción 1980-1990 que pasaron diez años de sus vidas asistiendo a clase en el colegio San Agustín, en el barrio de Castelló de este mismo nombre.
A las 12.00 horas ha sido la gran cita que los más de una veintena de hombres y mujeres de ya 50 años esperaban con emoción y alegría. Todos ellos se han reunido en las aulas donde se formaron y donde aprendieron historia, matemáticas o sociales y hasta han ocupado los actuales pupitres. Durante la emotiva jornada, se han proyectado imágenes de cuando eran pequeños y los alumnos han rendido homenaje a los que fueron sus profesores. Todos han recordado, con mucho cariño, el tiempo que pasaron en este centro y lo han recorrido, emocionados.
Sin duda, ha sido una jornada que jamás olvidarán, al igual que sus años de estudiantes.
