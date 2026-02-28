Castelló refuerza el dispositivo sanitario para las fiestas de la Magdalena con 36 vehículos, más de 200 servicios y un punto de estancia corta

El Ayuntamiento de Castelló, en coordinación con el Servicio Municipal de Bomberos, la Policía Local, el Departamento de Salud de Castellón y el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana, ha trazado un dispositivo sanitario avanzado y pionero que garantizará "la atención diaria habitual de la ciudadanía y la atención derivada de los actos festivos", según ha explicado el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá.

El servicio contará con 36 vehículos, más de 200 servicios y un punto intermedio de estancia corta que iniciará su actividad desde el viernes, 6 de marzo y que contará con horario ampliado de madrugada los fines de semana y vísperas de festivo. Esta dotación se realiza a través de la empresa concesionaria CSA bajo la supervisión del área municipal de Seguridad.

De esta forma, el Ayuntamiento de Castellón ha activado un completo dispositivo municipal dotado de recursos fijos y móviles que se ubicarán en aquellas zonas con mayor afluencia de público. Además, se contará con un vehículo de intervención rápida medicalizado en continuo movimiento por la ciudad y con la gestión de la Unidad UCE, desde donde se coordinarán los distintos cuerpos de seguridad y emergencias instalados en los actos multitudinarios, con un refuerzo especial para las mascletás.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanitat reforzará el dispositivo con una unidad itinerante medicalizada durante los días con mayor afluencia de público y personal adicional en la sala del CICU y al dispositivo se suman también los tres puntos de atención continuada de Castelló, ubicados en la céntrica calle Trullols, en el centro de salud Fernando el Católico y en el CSI del Grau, que este año contará con un segundo médico de guardia.

El objetivo es dar respuesta a las necesidades de atención a toda la población y dotar a la ciudad de los medios preventivos necesarios para garantizar la seguridad y la asistencia en cada uno de los actos programados.

El concejal de Seguridad y Emergencias ha destacado que “contamos con un dispositivo de primer nivel para unas fiestas de primer nivel. Hemos trabajado durante meses para que todos los servicios estén coordinados y preparados ante cualquier eventualidad”. En este sentido, Ortolá ha añadido que “queremos que la ciudadanía disfrute de la Magdalena con total tranquilidad, sabiendo que la atención sanitaria estará garantizada en todo momento”.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la activación de los recursos de emergencias por parte de la población se realizará a través del teléfono 112.