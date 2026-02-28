Compromís acusa a Ortolá de generar “sensación de impunidad” en Castelló con cero controles del radar móvil en 2025

Compromís per Castelló ha acusado este sábado al concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, de generar una “sensación de impunidad” en materia de tráfico tras confirmarse que durante todo el año 2025 no se ha activado ningún control sancionador con el radar móvil en la ciudad. Así lo ha reconocido el gobierno municipal en respuesta a una pregunta formulada por la formación en comisión, según los valencianistas.

La respuesta oficial confirma que no se ha impuesto ninguna sanción mediante el radar móvil en todo el año. Para Compromís, este dato es preocupante porque Castelló dispone de un sistema que debería servir para reforzar el control de la velocidad en puntos sensibles y prevenir conductas de riesgo.

“Si en todo un año no se ha utilizado el radar móvil para sancionar los excesos de velocidad, el mensaje es claro: no pasa nada por incumplir. Y eso genera una sensación de impunidad entre los infractores”, ha señalado el concejal Pau Sancho.

Tampoco ninguna sanción por exceso de ruido

La situación se repite en materia de ruido, ha dicho el edil. Compromís también preguntó cuántas sanciones se habían impuesto en 2025 a motocicletas, coches o ciclomotores por exceso acústico. La respuesta del gobierno ha sido que no se ha impuesto ninguna sanción en todo el año.

“Los vecinos se quejan del ruido, especialmente en determinadas zonas y los fines de semana, y la respuesta del gobierno es cero sanciones. Esto es barra libre para quienes no respetan la convivencia”, ha denunciado Sancho.

Para la formación, esta falta de actuación por parte del gobierno de Carrasco se enmarca en una gestión permisiva en materia de tráfico y convivencia. Compromís señala que también es habitual ver vehículos mal estacionados sobre aceras o en esquinas, así como situaciones de desorden en zonas de ocio los fines de semana o alrededor de eventos deportivos.

“Ortolá está mirando hacia otro lado. Ha dado barra libre a quienes circulan a la velocidad que quieren, a quienes hacen ruido y a quienes aparcan donde quieren. Y eso tiene consecuencias en la seguridad y en la calidad de vida de la ciudad”, ha concluido Sancho.