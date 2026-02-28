Inaugurada la exposición del Concurso Escolar de Maquetas de Gaiata en el Menador de Castelló
Las 120 propuestas presentadas por 350 escolares de diez centros podrán visitarse hasta que concluya la Magdalena
La exposición del Concurso Escolar de Maquetas de Gaiata Ciutat de Castelló, premio Lorenzo Ramírez, ha quedado inaugurada este sábado en el Menador Espai Cultural, en la plaza Hort dels Corders. La muestra reúne los trabajos presentados en la edición de este año, organizada por la Gaiata 15, Sequiol, a las puertas de las fiestas de la Magdalena.
En total, el certamen ha contado con 120 maquetas elaboradas por 350 niños y niñas de diez colegios e institutos de la capital. La exposición se podrá visitar desde este sábado y se mantendrá abierta hasta el final de la semana grande.
Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
En el apartado de premios, el primer puesto ha sido para Natalia Navarro, Victoria Egeia y Alejandra Gonçalves, alumnas del IES Matilde Salvador, con la maqueta titulada La magia de la Magdalena. El segundo premio ha recaído en Vera Pérez Vega, del colegio Madre Vedruna Sagrado Corazón, por Gaiata dels farols, mientras que el tercer galardón ha sido para Adrián Tirado Roca y Óscar González Pita, del colegio Fadrell, con Germanor.
El Concurso Escolar de Maquetas de Gaiata nació con el objetivo de promover la cultura de la gaiata entre los escolares, llamados a recoger en el futuro el testigo en la construcción de los monumentos festeros. Además, la maqueta ganadora, La magia de la Magdalena, pasará a construirse a escala de un metro por la comisión de la Gaiata 15.
