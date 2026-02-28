Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si te gustan los minerales, esta es tu oportunidad. Acude a la plaza Huerto Sogueros de Castelló

Organizada por el Grup Geoda, estará abierta hasta este domingo

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha visitado este sábado la feria en la plaza Huerto Sogueros.

Ramón Pérez

Castellón

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha visitado esta mañana la 38 Fira de Minerals de Castelló, que organiza el Grup Geoda y que tiene lugar en la plaza Huerto Sogueros hasta este domingo. En esta se han instalado un total de 30 expositores y entidades llegadas de diversos puntos de España, como Madrid, Barcelona, Murcia, o Teruel. La feria cuenta también con la participación internacional de coleccionistas de Bolivia o Marruecos.

Entre las asociaciones destacan la Sociedad Valenciana de Mineralogía, la Asociación Mineralógica y Paleontológica de San Vicente del Raspeig y el Grupo Mineralógico Catalán. La Fira de Minerals estará instalada durante la jornada de este sábado 28 de febrero y mañana domingo 1 de marzo entre las 10.00 y las 22.00 horas.

