38 edición
Si te gustan los minerales, esta es tu oportunidad. Acude a la plaza Huerto Sogueros de Castelló
Organizada por el Grup Geoda, estará abierta hasta este domingo
El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha visitado esta mañana la 38 Fira de Minerals de Castelló, que organiza el Grup Geoda y que tiene lugar en la plaza Huerto Sogueros hasta este domingo. En esta se han instalado un total de 30 expositores y entidades llegadas de diversos puntos de España, como Madrid, Barcelona, Murcia, o Teruel. La feria cuenta también con la participación internacional de coleccionistas de Bolivia o Marruecos.
Entre las asociaciones destacan la Sociedad Valenciana de Mineralogía, la Asociación Mineralógica y Paleontológica de San Vicente del Raspeig y el Grupo Mineralógico Catalán. La Fira de Minerals estará instalada durante la jornada de este sábado 28 de febrero y mañana domingo 1 de marzo entre las 10.00 y las 22.00 horas.
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
- Jaque mate a las parcelas y solares con maleza en Castelló con 270.000 euros