Si te gustan los minerales, esta es tu oportunidad. Acude a la plaza Huerto Sogueros de Castelló

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha visitado esta mañana la 38 Fira de Minerals de Castelló, que organiza el Grup Geoda y que tiene lugar en la plaza Huerto Sogueros hasta este domingo. En esta se han instalado un total de 30 expositores y entidades llegadas de diversos puntos de España, como Madrid, Barcelona, Murcia, o Teruel. La feria cuenta también con la participación internacional de coleccionistas de Bolivia o Marruecos.

Entre las asociaciones destacan la Sociedad Valenciana de Mineralogía, la Asociación Mineralógica y Paleontológica de San Vicente del Raspeig y el Grupo Mineralógico Catalán. La Fira de Minerals estará instalada durante la jornada de este sábado 28 de febrero y mañana domingo 1 de marzo entre las 10.00 y las 22.00 horas.