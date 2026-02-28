Cerca de 4.000 niños conocen el patrimonio festivo de Castelló a través del teatro y visitas a la ermita de la Magdalena

Cerca de 4.000 niños de centros escolares de Castelló asistirán al espectáculo musical El Tio Nelo i les Festes de Castelló y participarán en las visitas guiadas a la ermita de la Magdalena y el entorno del Castell Vell gracias al Ayuntamiento de Castelló, acercando así el mundo de la fiesta, la historia y las tradiciones a pocos días del inicio de las fiestas de la Magdalena.

Así lo ha explicado la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quien ha destacado que este año, tras el éxito la pasada edición, el Palau de la Festa acogerá de nuevo este espectáculo musical de teatro y musical, interpretado por el grupo castellonense Splai Teatre.

“Se trata de una obra que ha sido especialmente diseñada para difundir los valores más importantes de la historia, la mitología o las fiestas de Castellón de una manera didáctica y divertida”, ha resaltado la edila.

La edila ha apuntado que “están previstas cuatro representaciones, dos en la mañana del martes 3 de marzo y dos el miércoles 4 de marzo, se espera la participación de más de 3.000 escolares y profesorado de Educación Infantil y Primaria de 22 centros educativos de la ciudad”.

Visita guiada a la Magdalena. / Mediterráneo

La también concejala de Ermitas también ha querido destacar que “durante estos días, entre esta semana y la próxima se están realizando una serie de visitas guiadas a la ermita de la Magdalena y al entorno del Castell Vell”.

“Estas visitas permitirán que más de 1.000 niños y niñas de hasta 13 colegios de Castellón conozcan de primera mano y puedan visitar el lugar que dio origen a nuestra ciudad, a su ciudad, como es la ermita de la Magdalena, acompañados de guías que les cuentan la historia, leyendas y curiosidades más importantes de la fundación de Castellón y de este lugar tan especial para todos y todas las castellonenses”, ha remarcado.

Noelia Selma ha reiterado que “una de las prioridades del equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, es el dar más difusión de nuestras fiestas, nuestras señas de identidad y nuestros orígenes, sobre todo entre los más pequeños y pequeñas. Porque un pueblo que no sabe de dónde viene no puede saber a dónde va”.

“Con este tipo de iniciativas estamos mostrando lo más querido de nuestras raíces, nuestras tradiciones más queridas y los símbolos de castellonerismo. Porque no se puede amar lo que no se conoce y queremos que los niños y niñas de Castellón, que son el futuro de la ciudad, sepan desde bien pequeños cuáles son la señas de identidad que nos distinguen y cuál es su significado”, ha concluido.