El PSPV exige mejoras para la estación de autobuses de Castelló: pantallas apagadas, baño impracticable, techo roto y falta de información

El secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, y el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, José Luis López, han denunciado el estado de abandono en que se encuentra la estación de autobuses de la capital. Esta parte ha trasladado al Ayuntamiento las quejas de las personas usuarias, que critican las deficiencias en seguridad, mantenimiento, limpieza y jardinería de esta infraestructura y su entorno.

Interior d elos baños de la estación de autobuses de Castelló. / PSOE

Entre el malestar de la ciudadanía figura el riesgo de accidente en el tramo situado junto al paseo de Morella, donde los fuertes vientos del pasado 14 de febrero arrancaron cristales de la cubierta que aún no han sido repuestos. El precinto instalado por bomberos y Policía Local hace 15 días tampoco protege ya a los centenares de personas que cada día pasan por esta zona.

Pero al margen de este incidente, la estación adolece de una limpieza general, tanto de las escaleras que conectan con la estación de trenes, como de los bancos y el baño anexo, que se encuentra en un estado de abandono total. El cambiador de pañales de bebé está inutilizado debido a la suciedad acumulada. “Eso si quienes necesitan usar el baño lo encuentran porque el entorno lleva meses sin podarse y la maleza prácticamente cubre toda la infraestructura”, según Rafa Simó.

Otra imagen de la estación de autobuses de Castelló. / PSOE

Por ello, Simó ha instado a que Ayuntamiento y Conselleria se pongan de acuerdo y dignifiquen este entorno para equipararlo al de otras ciudades como Castelló. No en vano, a los problemas mencionados se suman el óxido que corroe los pilares de la estación, la suciedad de todo el espacio y el apagado de las pantallas informativas. La ausencia de paneles dificulta que los viajeros sepan a qué andén dirigirse, mucho más si son turistas o extranjeros que desconocen el idioma y la zona.

En palabras de José Luis López, “todo el entorno está en un estado deplorable que sufren día a día los castellonenses y, a partir de la próxima semana, también quienes nos visiten durante las fiestas de la Magdalena”. “Esa es la imagen lamentable que ofrece nuestra ciudad mientras el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, echa balones fuera cuando le pedimos que actúe”, según esta parte.