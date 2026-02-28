Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuntamiento y Ascer

Time of Spain acerca la cerámica a las familias con talleres en Castelló

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en el taller de cerámica este sábado.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, en el taller de cerámica este sábado. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El Ayuntamiento de Castellón y Ascer han celebrado este sábado talleres cerámicos gratuitos en la plaza de las Aulas, dirigidos al público familiar, dentro de la programación de la iniciativa Time of Spain y que ha reunido a decenas de familias que han querido participar en una propuesta pensada para acercar de manera práctica y didáctica la tradición cerámica a los más pequeños, reforzando así el vínculo entre la ciudad y uno de sus sectores más emblemáticos.

Los talleres, desarrollados en dos sesiones —de 10:00 a 12:00 y de 12:00 a 14:00 horas—, han permitido a niños y adultos experimentar con el modelado y la decoración cerámica, guiados por profesionales del sector. A través de esta experiencia participativa, los asistentes han podido conocer de primera mano los procesos básicos de elaboración y comprender el valor cultural, artístico e industrial que la cerámica tiene para Castelló, fomentando al mismo tiempo la creatividad y el aprendizaje en familia.

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha asistido a la jornada y ha compartido tiempo con las familias participantes, interesándose por el desarrollo de la actividad y destacando la importancia de este tipo de iniciativas para mantener vivas las raíces cerámicas de la ciudad.

Proyección internacional

Estas actividades se enmarcan en el acuerdo de colaboración recientemente suscrito entre el Ayuntamiento y Ascer para impulsar la proyección internacional del sector azulejero y reforzar su conexión con la ciudad a través de acciones abiertas tanto a profesionales como a la ciudadanía. En este contexto, durante toda la semana se han celebrado visitas guiadas abiertas al público por la Ruta de la Cerámica, brindando a vecinos y visitantes la oportunidad de recorrer los principales enclaves vinculados a esta tradición industrial y artística que forma parte del ADN castellonense.

Cabe recordar, además, que el pasado 23 de febrero se organizó una visita especializada dirigida a más de 60 periodistas nacionales e internacionales, quienes pudieron recorrer la Ruta de la Cerámica.

Miralles ha señalado que “con iniciativas como estos talleres conseguimos que la cerámica se viva y se experimente en primera persona. Queremos que las familias y los más pequeños entiendan que la cerámica forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia y también de nuestro futuro. En el marco de ‘Time of Spain’, seguimos apoyando a un sector estratégico para Castellón, generador de empleo y riqueza, al tiempo que lo acercamos a la ciudadanía de una forma participativa y educativa”.

