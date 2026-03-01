Más de 4.000 mujeres se unen a la Cursa de les Dones de Castelló

La XX Cursa de les Dones, que abre la programación de los actos organizados por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Castellón, que dirige la propia alcaldesa, Begoña Carrasco, ha registrado más de 4.000 participantes. Una marea rosa ha recorrido las calles de la capital a lo largo de 3km saliendo desde el Parque Ribalta en un ambiente festivo y reivindicativo.

Una marea rosa por el centro de Castellón

1 de marzo de 2026. Una marea rosa ha recorrido esta mañana las principales calles de Castellón con motivo de la XX Cursa de les Dones, una cita ya consolidada que ha dado inicio a la programación de actividades organizadas por la concejalía de Igualdad, que dirige la propia alcaldesa, Begoña Carrasco. Una programación que abarca el mes de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

La marcha, de carácter no competitivo y con un recorrido de tres kilómetros, ha tenido su salida y meta en el parque Ribalta y ha transcurrido por distintas calles del centro de la ciudad. Más de 4.000 personas se han inscrito en esta iniciativa. Acompañando a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, han estado la concejala de Deportes, Maica Hurtado, la presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, Clara Adsuara, y la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner, así como otros miembros de la corporación municipal. Una marcha popular caracterizada por un ambiente festivo y reivindicativo.

La alcaldesa ha destacado que “estamos aquí porque ya hemos recorrido un largo camino, pero todavía nos queda mucho por avanzar en la conquista de la igualdad”. “Como hemos demostrado siempre, juntas llegamos más lejos, juntas somos más fuertes. Adelante, valientes”, ha añadido.

Una programación muy completa

La XX Cursa de les Dones ha sido el acto encargado de abrir la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que continuará tras las fiestas de la Magdalena, el 18 de marzo, con el acto institucional para hacer entrega del Premio Olimpia a Salomé Esteller, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón, en reconocimiento a su trayectoria. Durante este mismo evento también se entregarán los galardones del XXXIII Concurso de Relatos, en el que han participado 128 obras procedentes de distintos puntos de España y de países como Argentina, Alemania, Inglaterra, Suiza y Portugal. El primer premio ha sido para Las que oyen el ruido del mar, de Ester Lorente Peñalva; el segundo, para Mosquits de dos rodes, de Diana Giménez Gil; y el accésit, para Noventa y tres, de Pilar Díaz Romero.

La programación se completará con propuestas culturales y formativas como el recital “Poesía de Mujer”, protagonizado por la actriz Charo López junto al pianista José Manuel Cuenca y el barítono Luis Santana, así como talleres participativos como la creación colectiva de un mural cerámico simbólico contra la violencia hacia las mujeres y un taller de autodefensa feminista. Además, el Teatro del Raval acogerá la proyección de la película Casa en flames, y las actividades continuarán en el mes de mayo con una nueva edición de la Escola de Igualdad, con el objetivo de seguir fomentando la formación y la sensibilización en materia de igualdad.