El Centro Cultural Andaluz de Castellón organiza actos para celebrar el Día de Andalucía en la ciudad
El concejal Paco Cabañero afirma que los emigrantes andaluces que llegaron a la ciudad representan "el esfuerzo, la solidaridad y la capacidad de empezar de nuevo"
El concejal de Participación Ciudadana y Barrios, Paco Cabañero, ha ejercido como mantenedor del Día de Andalucía en el acto organizado por el Centro Cultural Andaluz de Castellón. Cabañero ha estado acompañado por el concejal de Cultura en funciones, Vicente Sales, por el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, del concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer y otros miembros de la corporación municipal.
Durante su intervención, Paco Cabañero ha destacado que “Andalucía está más viva que nunca también aquí, en Castellón, donde vive en cada tradición, en cada sevillana y en cada bandera blanca y verde que ondea con orgullo, pero, sobre todo, en los valores de esfuerzo, solidaridad y capacidad de empezar de nuevo que representan los andaluces”.
El aporte andaluz al desarrollo
El edil también ha subrayado la contribución de la comunidad andaluza al desarrollo de la ciudad, señalando que “muchos andaluces llegaron a Castellón buscando oportunidades y encontraron una tierra de acogida donde formar sus familias sin renunciar a sus raíces”, y ha puesto en valor que “ser andaluz no es cuestión de geografía, sino de identidad, porque Andalucía vive allí donde vive un andaluz”.
Actos durante toda la jornada
El Centro Cultural Andaluz de Castellón ha organizado, en su sede de las instalaciones de Tetuán, una serie de actos durante toda la jornada para conmemorar el Día de Andalucía en la ciudad, que han incluido discursos institucionales, una comida de hermandad y tardeo con un grupo musical.
