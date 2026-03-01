El Colegio Oficial de Psicología reconoce la apuesta del Ayuntamiento de Castelló por la salud mental

El Ayuntamiento de Castelló ha recibido el reconocimiento del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana “por su destacada labor en el fomento de políticas para el bienestar psicológico ciudadano”. Una apuesta firme y decidida por la salud mental y por el trabajo a través del I Plan Municipal de Salud Mental. Este documento, que será presentado este año es una hoja de ruta estratégica que sitúa el bienestar emocional como prioridad de la acción municipal.

Ha sido la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, la encargada de recoger dicho galardón en el marco de la celebración de la 32ª Jornada Profesional del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, bajo el lema “Problemas de la sociedad actual y futura: pobreza y soledad no deseada”.

Durante su intervención, Adsuara se ha referido a los avances en la redacción del I Plan Municipal de Salud Mental “que vamos a aprobar este mismo año, gracias a las aportaciones de numerosas entidades e instituciones y, como no, yendo de la mano del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana que siempre ha estado a nuestro lado”.

Además, la concejala del área agradeció la invitación a la gala de entrega de reconocimientos en el Hotel Intelier Rosa y subrayó la importancia de abordar “cuestiones tan relevantes, tan actuales y tan pegadas a la realidad social como la exclusión, la pobreza, la vulnerabilidad o la soledad no deseada, problemáticas complejas que afectan directamente al bienestar emocional y a la salud mental de las personas”.

Del mismo modo, Adsuara agradeció públicamente este reconocimiento y reafirmó el compromiso del consistorio castellonense al respecto. “Desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que la salud mental debe ocupar un lugar central en las políticas públicas. No podemos hablar de bienestar social sin hablar de bienestar emocional”, ha subrayado.

I Plan Municipal de Salud Mental

Cabe recordar que a finales de 2025 se iniciaron los trabajos para la elaboración de este primer Plan Municipal de Salud Mental, manteniendo reuniones con la universidad, el propio Colegio Oficial de Psicología, asociaciones y entidades sociales especializadas.

“El objetivo es claro: unificar recursos, coordinar líneas de actuación y establecer metas comunes que nos permitan ser más eficaces tanto en la prevención como en la intervención. Necesitamos planificación, coordinación y visión estratégica para dar respuestas reales a una problemática cada vez más visible y urgente”, señala Adsuara.

Y agradeció especialmente la colaboración del COPCV: “Su rigor profesional y su compromiso social son imprescindibles. Sabéis que desde el Ayuntamiento siempre vamos a estar a vuestro lado para seguir construyendo juntos políticas públicas que pongan en el centro el bienestar emocional de nuestra ciudadanía”.

“Castelló Acompanya”, contra la soledad no deseada

Durante su intervención, la también concejala de Gente Mayor ha puesto en valor también el programa “Castelló Acompanya”, impulsado desde la Concejalía de Gente Mayor, que pretende combatir la soledad no deseada. “En la ciudad hay más de 39.000 personas mayores, de las cuales más de 5.000 viven solas”, ha recordado Adsuara haciendo referencia a un programa que se enmarca dentro del I Plan Municipal de Personas Mayores de Castelló y cuya prueba piloto ha culminado con éxito.

Adsuara ha advertido que “el aislamiento impacta directamente en la salud emocional, por eso actuamos”. Este proyecto piloto ha atendido ya a 31 personas, con un nivel de satisfacción del 98% al finalizar el programa piloto .

Ante estos resultados, la concejala ha anunciado que “Castelló Acompanya” se implementará de manera definitiva y se extenderá a todas las personas de Castellón que lo necesiten”, insistiendo en que “la soledad no deseada no es solo una cuestión social; es también una cuestión de salud mental”. La jornada ha concluido con un mensaje de reconocimiento al trabajo de los profesionales de la psicología y a su contribución “a una sociedad más humana, más consciente y más solidaria”.