Compromís considera que encara falta reforçar mesures per garantir la festa i la convivència durant la Magdalena
Ignasi Garcia: “Les festes han de ser de totes i tots. Hem de trobar l’equilibri perquè qui vulga celebrar també puga descansar”
Compromís per Castelló ha considerat que el govern municipal encara pot reforçar les mesures orientades a millorar la convivència entre la festa i el descans veïnal durant la Magdalena. La formació recorda que va retirar la moció sobre convivència amb voluntat de diàleg i amb l’objectiu de treballar conjuntament mesures que ajudaren a prevenir molèsties, però considera que les accions adoptades fins ara no han sigut suficients.
El portaveu, Ignasi Garcia, ha assenyalat que “les festes de la Magdalena són un espai de germanor i de convivència, i han de continuar sent-ho. Però també hem de garantir que totes les persones puguen gaudir-les sense veure afectat el seu dret al descans”.
Ús continuat d'equips
Compromís apunta que els principals problemes no solen derivar de la música en directe o d’activitats puntuals organitzades per colles i gaiates, sinó de l’ús continuat d’equips de so durant moltes hores i en espais que no disposen d’autorització específica per a determinades activitats musicals. En aquest sentit, la formació considera que hauria sigut convenient reforçar la informació generalitzada sobre les normes de convivència, no sols a tot el sector festiu, sinó especialment a tot el sector hostaler, i no limitar-la únicament a aquelles entitats que tramiten permisos concrets.
“A la ciutat de Castelló hi havia dos tipus de persones, les que disfrutaven de les festes de la Magdalena i les que aprofitaven eixa setmana per a anar-se'n a viatjar o a esquiar. Desgraciadament, ha sorgit un tercer tipus de persona, la que vol estar a en Magdalena i està, però ha d'eixir de la ciutat per a poder dormir i descansar. Hem de fer un pensament amb la mercantilització i privatització de l'espai públic i hem de recordar que les festes han de ser de totes i tots”, ha reflexionat Garcia.
Demanen planificació més clara
La formació defensa que l’Ajuntament ha de continuar donant suport a les activitats autogestionades i a les actuacions puntuals, que formen part de l’essència festiva, però adverteix que les activitats de gran volum sostingudes durant tota la setmana festiva requereixen una planificació més clara per evitar saturació acústica i problemes de neteja.
En aquest sentit, Compromís planteja que, quan es produïsca una ocupació intensiva de l’espai públic amb activitat econòmica durant diversos dies, caldria estudiar fórmules perquè existisca una contribució que ajude a sufragar les despeses extraordinàries de neteja que es generen.
Finalment, la formació manté la mà estesa per treballar mesures que permeten millorar la convivència i garantir que la Magdalena siga una celebració compartida, inclusiva i respectuosa amb totes les sensibilitats de la ciutat.
