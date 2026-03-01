Magdalena 2026: Galania infantil a la reina Ana a ritme de ‘La bella i la bèstia’ en un Palau de conte
La sobirana dels més menuts rep l’estima de tot Castelló en una cerimònia plena d’emocions, de balls i de cançons «en una ciutat prop de la mar on cada Magdalena comença una història especial»
«Fa molt de temps, en una ciutat prop de la mar, començava una història molt especial... No era la història d’un castell, ni la d’una princesa llunyana. Era la història d’una festa i d’una xiqueta que anava a convertir-se en reina infantil de la seua estimada ciutat».
Com l’inici d’un conte, en un llibre que cobra vida, ha començat aquest diumenge al Palau de la Festa la Galania a la reina infantil de Castelló, Ana Colón Sastriques, una cita que va narrar «la bonica història que passa cada any a la ciutat que quan arriba Magdalena es transforma» i que ha tingut a la sobirana dels més menuts com a protagonista, juntament amb Bella i Gastón, la Bella i la Bèstia, les seues cançons i balls.
I com totes les històries, la de la reina Ana al Palau ha començat amb amics, els que representen l’alegria del sectors i l’inici de la tradició, els presidentes infantils. De la 5 Hort dels Corders, Juan Ferrer; la 6 Farola Ravalet, Álex García; la 7 Cor de la Ciutat, Pablo Gil; la 9 L’Espartera, Pablo Martín; la 12 El Grau, Miguel Ramírez; la 17 Tir de Colom, Leo Rico; i de la 19 La Cultural, Eydan Montero.
Present i futur de la festa
Present i futur de les festes de Castelló, que il·luminen la festa plena, com la gaiata, donant el color més alegre a la setmana gran, les madrines dels 19 sectors han omplit de somriures l’escenari, de Brancal de la Ciutat, Lledó Sales; Fadrell, Noa Martínez; Porta del Sol, Ana Paula Morales; L’Armelar, Alejandra Pachés; Hort dels Corders, Emma Ferrer; Farola-Ravalet, Inés García; Cor de la Ciutat, Luna Pacheco; Portal de l’Om, Valeria Amat; L’Espartera, Paola Rueda; El Toll, Ester Querol; Forn del Pla, Julia Granados; El Grau, María Salom; Sensal, Victoria Fabregat; Castàlia, Daniela González; Sequiol, Vega Peraire; Rafalafena, Lucía Miralles; Tir de Colom, Isabella Gallego; Crémor, Alma Fullera; i La Cultural, Vega Segura.
Elles, juntament amb les dames de la ciutat, María Marzá, Martina Valerino, Leyre Antón, Lledó Amat, Naura Luque i Anna Manjavacas son i seran les guardianes de la tradició en el món de conte fester d’una xiqueta de Castelló, Ana Colón, reina infantil de les festes de Castelló, que ha rebut el coixí del seu germà bessó Pablo en la seua gran nit amb l’emoció més pura.
Arturo España i Begoña Fabra, galantejadors infantils
Emotiu de principi a final, amb una cançó composada especialment per a «la princesa verde esmeralda, color Magdalena, sabor de la Plana, cuando el sol de tu cara ilumina la noche como eterna gaiata, reina Ana». Arturo España, president de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat i amic de la família Colón Sastriques, ha retut tribut, al costat de Begoña Fabra, reina de la Magdalena 2000 i mare de Carla Ibáñez, reina infantil 2025, amb un discurs galantejador i amb sentiment, «com tu ens ensenyes a mirar, amb els ulls del cor».
Referències familiars per a la jove sobirana d’una i altra banda, apel·lant als sentiments dels pares, que estan a la sombra, però sempre al costat de les reines, «orgullosos i plens d’una força insuperable per aconseguir la vostra felicitat».
«Avui Castelló es vesteix d’alegria per rendir-te homenatge. Et rendeix galania com a la seua reina infantil i sent orgull, per com eres, com representes a la teua ciutat, i la dolçor i veritat amb la que reines. He tingut el privilegi de vore’t créixer, aprendre i estimar aquesta terra; i avui et veig reina amb una responsabilitat que neix del cor. En els teus ulls es relexa la llum de les nostres festes», ha dit Fabra, «Representar als xiquets de Castelló és un honor inmens i tú encarnes l’alegria, la ilussió i la manera més sincera de viure la festa: amb respecte i el cor obert».
«Com a reina Infantil, portes amb orgull el nom de Castelló i de les seves tradicions. Eres el símbol d’una ciutat que mira al futur sense oblidar els seus orígens, d’unes festes que es transmeten de generació en generació, plenes de color, llum i convivència», ha afegit.
El camí de les nostres arrels
«Quan et miro, no sols veig a la reina infantil, veig a una xiqueta que ha crescut envoltada de tradicions, aprenent a estimar Castelló. Veure’t aquí, amb aquesta mirada plena d’emoció i responsabilitat, és sentir que tot aquest amor s’ha transformat en orgull, i que quan mires les gaiates il·luminant les nostres nits, recordaràs que no sols il·luminen els carrers de la ciutat, sinó també el camí de les nostres arrels; són símbol d’unió, història i llum compartida, i avui aquesta mateixa llum brilla en tu».
«Eres una reina de conte de fades, sobirana amb banda esmeralda d’un lloc fantàstic on la llum és la guia que il·lumina la vida amb la carícia de la mar, i recorda als qui es van esforçar a deixar-nos aquest llegat», ha dit España. «Reina Ana, gaudeix del teu any».
