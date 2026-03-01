El Mercat de Barri llega a la plaza Vilanova d'Alcolea de Castelló

La plaza Vilanova d’Alcolea ha acogido este sábado una nueva edición del Mercat de Barri, una iniciativa impulsada por la concejalía de Comercio y Consumo que ha reunido a numerosos vecinos y visitantes a lo largo de toda la jornada, consolidándose como un espacio de dinamización económica, convivencia y participación ciudadana.

Desde las 10:00 horas y hasta las 18:00 horas, los diferentes estands comerciales han ofrecido productos y servicios del comercio de proximidad, generando un ambiente animado y familiar que ha convertido la plaza en un punto de encuentro para el barrio y para vecinos de otros distritos de la ciudad.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada, subrayando que “el Mercat de Barri vuelve a demostrar que el comercio local es un pilar fundamental para nuestros barrios, no solo desde el punto de vista económico, sino también social”. Vidal ha agradecido la implicación de los comerciantes participantes y la respuesta de la ciudadanía, “que ha respaldado con su presencia esta apuesta por un modelo de ciudad más cercana, dinámica y cohesionada”.

Durante la mañana, el taller de pintura creativa ha congregado a numerosos niños, mientras que la exhibición musical a cargo de la Escuela de Música y Artes 4.40 ha llenado la plaza de ritmo y ambiente festivo, contribuyendo a reforzar el carácter cultural y familiar del evento.

Por la tarde, el concurso “Agudiza tu ingenio puzleando” ha puesto a prueba la destreza y creatividad de los participantes, seguido de la actividad de seguridad vial con circuito de vehículo de dos ruedas, que ha contado con una notable participación infantil y juvenil. El pintacaras temático “Sirena por un día” ha sido otro de los momentos más esperados por los más pequeños, poniendo el broche lúdico a una jornada marcada por la convivencia y el apoyo al comercio de proximidad.

Vidal ha señalado que “iniciativas como el Mercat de Barri forman parte de una estrategia continuada para acercar la actividad comercial a todos los distritos de Castellón, apoyando especialmente al pequeño comercio, que genera empleo, identidad y cohesión en nuestra ciudad”.