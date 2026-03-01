Una pirotecnia muy querida se apea del Concurso de Mascletaes de la Magdalena 2026 a escasos días del comienzo de las fiestas. ¿Quién la sustituye?

Novedades de última hora en la pirotecnia de las fiestas de la Magdalena 2026. La acumulación de trabajo de una muy querida empresa de este sector que iba a disparar en Castelló durante la semana grande ha obligado a su propietario a apearse del Concurso de Mascletaes a escasos días del comienzo de las celebraciones fundacionales. Una decisión que ha obligado a la Junta de Festes a buscar a una firma sustituta.

Así, la pirotecnia que, finalmente, finalmente no disparará la mascletà del lunes 9 de marzo es Peñarroja, aunque sí que hará la Encesa. "Lo que Castelló espera de Peñarroja, Peñarroja no lo puede hacer viable este año, por lo que hemos decidido retirarnos", ha explicado Pepe Peñarroja, gerente de la empresa, al periódico Mediterráneo. Hay que recordar que esta firma de la Vall d'Uixó era la primera que quedó en la recámara porque no salió agraciada en el sorteo que se hizo entre las nueve candidatas para los siete días de disparo del Concurso de Mascletaes.

Ahora, los castellonenses podrán asistir a la mascletà que disparará Pirotecnia Valenciana el 9 de marzo a las 14.00 horas, ya que esta la empresa que sustituirá a Peñarroja. La Junta de Festes contactó con esta con el fin contar con un espectáculo pirotecnico el lunes aunque no entrará en el concurso porque no ha concurrido al mismo desde el principio como sí que ha hecho el resto. De esta forma, el Certamen de Mascletaes de este año tendrá seis participantes (las pirotecnias que disparen de martes 10 de marzo a domingo 15 de marzo) y no siete como es habitual.