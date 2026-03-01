El PSOE pide que se reactive el dispositivo de emergencia invernal para personas sin hogar y el Ayuntamiento afirma que se atiende a todos los que necesitan ayuda

El grupo municipal socialista ha solicitado la reactivación del dispositivo de emergencia invernal para personas en situación de sin hogar, que finalizó ayer, coincidiendo con la previsión meteorológica de lluvias y descenso de las temperaturas la próxima semana. Una petición a la que ha respondido la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, quien ha afirmado que desde el Ayuntamiento de Castelló se atiende a todo el mundo que lo necesita "porque no dejamos solo a nadie y si es necesario seguir prestando ese servicio se hará sin ningún problema para acoger a las personas sin recursos y para que ninguna de ellas se quede en la calle pero no ahora solamente, si no durante todo el año". "Somos un gobierno sensible con los más necesitados", ha continuado Adsuara. En el mismo sentido se han pronunciado desde Cáritas, entidad gestora del albergue, y a la que el consistorio ha aumentado en 30.000 euros la subvención para 2026, pasando de 600.000 a 630.000 euros.

Pese a esto, el portavoz adjunto socialista, José Luis López, ha apelado a “razones humanitarias” para recuperar este servicio que gestiona Cáritas para atender a las personas que duermen en la calle en Castelló. López ha trasladado su agradecimiento a la labor de esta entidad que año tras año se ocupa del centro de acogida y ofrece un techo y protege de la intemperie a quienes carecen de hogar.

“El equipo de Cáritas evita que estas personas pernocten en la vía pública durante los meses más duros del invierno y les protege así de la inseguridad y del frío, pero el programa ha llegado a su fin como cada año”, ha destacado López. El edil ha recordado que el hecho de que las previsiones anuncien mal tiempo para los próximos días y la llegada de las fiestas fundacionales dificultan aún más la protección de quienes duermen en la calle.

Por ello, ha instado al Ayuntamiento de Castelló a revisar el protocolo, así como a apoyar con más fondos este recurso para compensar el incremento de los costes. “La respuesta institucional no puede pasar únicamente por ordenar a la Policía Local que saque de los aparcamientos públicos a las personas sin hogar que se refugian durante la noche, Castelló tiene que ofrecer alternativas dignas a través de proyectos humanitarios y profesionales como el de Cáritas”, según el portavoz adjunto.