Ripollés homenajea al Privilegi de Castelló: así es la portada del Especial Magdalena 2026 de Mediterráneo

Regreso a los colores y formas primigenias, a las filosofías ancestrales, para la portada del Especial de Magsdalena 2026 de El Periódico Mediterráneo. Juan García Ripollés, Ripo, (Alzira, 1933) firma una obra original que conmemora el 775º aniversario de la entrega del Privilegi de Trasllat del rei En Jaume a su leal Ximen Pérez de Arenós que significó la bajada del Castell Vell a la plana que da nombre a la ciudad y que la convirtió en capital del territorio.

Una pieza, realizada en el Mas de Flors, entre naturaleza, huertos y arte y más arte, que el maestro explica con detalle: «Azul, verde y blanco, los colores de la paz y de la vida; con la paloma viajera que simboliza al pueblo de Castelló emigrando en busca de una vida mejor, en paz, sin guerras, con su Privilegio bajo el brazo para iniciar una vida nueva, con las manos blancas que, por un lado les despiden del Tossal Gros para darles la bienvenida junto al mar Mediterráneo, azul como el cielo de Castelló, con este color característico y único».

Ripollés, en pleno proceso, en la redacción de Mediterráneo. / Garcia Grau

"Verde Castelló, verde Magdalena"

La paloma «en verde Castelló, en verde Magdalena, significa ese cambio, ese vuelo, es la imagen bíblica del pueblo, expectante de ver qué se encontrará. Ellos, los habitantes de aquel Castell Vell de 1251, pidieron al rey Jaime I un traslado, y, sin luchas, sin sangre, lo lograron, trasladándose hacia una huerta verde, próspera, que les esperaba entonces y que les ha acogida hasta ahora, ocho siglos después. La tierra lo es todo», explica. Y «la fecha queda plasmada, 775 años después, en ese Castelló que les acogió y se hizo grande y próspero, que ejerce su capitalidad y sigue prosperando bajo el azul mediterráneo», asegura.

Lo suyo, dice y repite, es «pintar, pintar y pintar». «Yo duermo pintando», asegura. Y en uno de esos momentos, nació la obra Magdalena 2026, el Privilegi de Castelló. Una pieza al óleo sobre lienzo que se podría decir que se hizo en vivo y en directo, en dos tomas, con sus rugosidades, su color arrastrado como en los artistas primigenios y su pintada abrupta, pasional, desde dentro, plasmando unos pensamientos, una filosofía que Ripollés eleva desde la experiencia y la vivencia.

En pleno trabajo. / Garcia Grau

775 de viaje en paz, de acogida

«La sociedad de Castelló lleva 775 años de viaje en paz, acogiendo a los que han venido y a los que vendrán, es una tierra de bienvenidas, donde no hay otros, sino nosotros, todos», argumenta el pintor, que entregó la pieza esta semana al director de Mediterráneo, Ángel Báez; y a la directora comercial, Cristina Pastor, ante la redacción.

Su obra no deja indiferente a nadie, y las interpretaciones son múltiples, pero la filosofía es clara. «Eso es el arte, ver, mirar, y sacar conclusiones desde la propia mirada, la propia experiencia», dice. «Todo depende de quién lo ve», se reafirma el artista.

Su firma equivale a toda una vida vinculado al arte, con ese trazo diferencial, y una simbología que se repite en sus diferentes formatos, de la pintura a la escultura. «Son conceptos que viven dentro de mí, y me susurran cómo debe ir la pintura. Este año, además, con un aniversario tan importante para mi Castelló». «La tierra siempre me ha llamado, y esta es mi tierra, mi casa, con el azul y el verde empoderándose de la vida, el mar, el cielo, la naturaleza», apostilla.