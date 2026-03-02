Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro

El local del que fuera Centro de Oportunidades de Monfort, en la calle Benárabe, tiene nuevo inquilino tras cerrar al público hace un año. Se trata de una tienda de muebles que aperturará en esta zona de Castelló y que ocupará este espacio que cerró al mismo tiempo que Monfort Hogar.

Precisamente este último local también ha suscitado el interés de otros negocios en su nave de la avenida de Valencia que ya se encuentran operativos después de cerrar sus puertas en 2025. En cuanto al edificio de la calle Alloza, es el único que sigue cerrado después de la liquidación de stock que realizaron los dependientes y tras casi 80 años al servicio de los castellonenses bajo la firma de los conocidos Almacenes Monfort, desde su nacimiento, en la Puerta del Sol de Castelló.

Nuevo comercio en el antiguo Centro de Oportunidades de Monfort, en la calle Benárabe. / Mediterráneo

Otro cierre

La apertura de un comercio supone una buena noticia en este sector después de la sangría de cierres que se está produciendo en el centro de la capital de la Plana. Uno de los últimos en clausurar sus puertas es la herboristería Naysa, en la plaza Cardona Vives, que prestaba servicio desde hace 45 años y que se suma a otros de la calle Enmedio, Alloza o Mayor.

La herboristería Naysa ha cerrado sus puertas tras varias décadas en Castelló. / Toni Losas

Y mientras, el Ayuntamiento de Castelló está trabajando, a través de campañas, en intentar dinamizar el comercio del centro de Castelló pese a las dificultades existentes y la apertura de nuevos establecimientos en el centro comercial Salera. El último en anunciar su inauguración en este espacio es Cortefiel que a pesar de esta apertura mantendrá su comercio en la calle Enmedio, según confirmaron fuentes de la firma.