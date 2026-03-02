Compromís advierte que Carrasco incumple la Ley de Transparencia al no publicar el gasto en comunicación

Compromís per Castelló ha advertido que el gobierno de Begoña Carrasco está incumpliendo la Ley de Transparencia al no publicar el gasto correspondiente a las campañas de publicidad y promoción institucional de los años 2024 y 2025. La formación recuerda que esta información se había publicado de manera anual hasta 2023, pero desde entonces el portal municipal no recoge ninguna actualización sobre el coste de las campañas ni el desglose de los importes.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que “la ley es muy clara: los gobiernos deben publicar su gasto en publicidad y explicar en qué se han gastado los fondos públicos, en qué campañas y a qué medios han pagado. Sin embargo, la señora Carrasco y el Partido Popular están incumpliendo la ley desde enero de 2024”.

La formación recuerda que la Ley 2/2015, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, establece en su artículo 9.1.n la obligación de publicar el coste de las campañas de publicidad institucional, desglosando los medios de comunicación utilizados, el importe destinado a cada uno y los distintos conceptos. Compromís destaca que fue durante el anterior mandato cuando se impulsó la publicación sistemática de estos datos en el portal municipal de transparencia, cumpliendo así con la normativa autonómica.

El gasto se ha triplicado

En este sentido, la formación subraya que el gobierno de Carrasco ha triplicado además el gasto en comunicación institucional respecto a etapas anteriores, después de haber calificado esta partida como “autobombo y propaganda” cuando estaba en la oposición.

Con todo, para Compromís la cuestión no es si en determinados momentos se debe comunicar más o menos, sino que la ciudadanía tiene derecho a saber qué campañas se han realizado, qué medios han percibido fondos públicos y qué importe se ha destinado en cada caso.

“Compromís le pedimos a la señora Carrasco algo tan sencillo como que cumpla la ley. No deberíamos tener que pedirlo, pero ante su incumplimiento nos vemos obligados a exigir transparencia”, ha concluido Garcia.