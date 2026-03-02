Novedades en el caso de las multas en Castelló: el juzgado pide al fiscal nuevas diligencias
El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Castelló retoma la investigación ordenada por la Audiencia Provincial para determinar si ha podido haber un delito de tráfico de influencias por la prescripción masiva de sanciones al que era concejal de Movilidad
El caso de las multas de la zona azul presuntamente sin pagar del ya exconcejal de Movilidad de Castelló, Cristian Ramírez, ha entrado en una nueva fase después de que el Juzgado de Instrucción nº 5 haya notificado ya a las partes la reapertura ordenada por la Audiencia Provincial y haya dado traslado al Ministerio Fiscal para que retome la investigación.
El propio auto, segçun apuntas fuentes del PSPV en Castelló, señala que “procede la reapertura de las diligencias, vistas las actuaciones recibidas del Juzgado de Instrucción, de las que se desprende la presunta participación en los hechos denunciados de Cristian Ramírez”, lo que justifica continuar con la instrucción y esclarecer lo ocurrido, más allá de la dimisión reciente del concejal de Begoña Carrasco.
En concreto, se requerirá al Ayuntamiento de Castelló información detallada sobre el número de multas en la zona ORA del vehículo de Cristian Ramírez del 1 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024, su recorrido administrativo y su paso —o no— a la fase de recaudación ejecutiva, así como los trámites realizados por los distintos departamentos municipales.
"Sorprendente"
La Audiencia Provincial ya había dejado claro que resultaba “sorprendente” que decenas de multas pudieran prescribir sin notificarse a una persona perfectamente localizable y había ordenado investigar si la prescripción masiva podía estar vinculada a un posible delito de tráfico de influencias u otra actuación con relevancia penal. Ahora, el juzgado concreta esa reapertura y activa diligencias para determinar qué ocurrió exactamente con las sanciones impuestas entre enero de 2023 y enero de 2024.
El PSPV recuerda que la documentación aportada al juzgado recoge que, de las 167 sanciones que pudo recibir Ramírez en el año que se investiga, presuntamente 88 multas fueron cuando ya era concejal de Movilidad, de las cuales al menos 70 no constan como abonadas y prescribieron.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
- Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
- César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
- La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
- El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
- Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata