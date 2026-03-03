La Audiencia Provincial archiva la causa contra Xavi del Señor por supuestas irregularidades al comprar su vivienda

El que fuera concejal en el Ayuntamiento de Castelló y líder de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, ha anunciado el archivo definitivo de la causa en la que se investigaban supuestas irregularidades en la compra de una vivienda en 2016.

La Audiencia Provincial ha dado carpetazo a este asunto, después de rechazar el recurso del Partido Popular contra el archivo de la causa, con lo que se da por finalizado el procedimiento. El proceso se inició en 2018 cuando el Partido Popular remitió un escrito a Fiscalía informando de que Del Señor, el portavoz de Castelló en Moviment, se había comprado una vivienda en la Marjalería en plenas negociaciones con el gobierno del nuevo Plan General.

Información privilegiada

Los populares aseguraban que la había realizado la compra utilizando “información privilegiada”, a la que tenía acceso como concejal de la formación asamblearia. En su momento, la Fiscalía de Castelló archivó las actuaciones ante no encontrar indicios de criminalidad.

Posteriormente, el PP reabrió el caso con una querella que, en 2020, llevó a Del Señor, así como a otros miembros del equipo de gobierno municipal de aquel momento, a declarar en los juzgados de Castellón. Sin embargo, las investigaciones también se archivaron, como ha sucedido con el recurso de los populares.

Sin justicia

En su publicación en Facebook, Del Señor se pregunta si, con esta decisión, se ha hecho justicia y señala que "en absoluto. No hay justicia cuando tienes a una persona esperando una resolución casi nueve años, sobre todo cuando no solo eres inocente sino que la demanda es absurda y malintencionada. El desgaste emocional y económico está aquí".

Así, tras nueve años de procedimientos, archivos y recursos, la Audiencia Provincial ha adoptado la decisión definitiva.