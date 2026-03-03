El Consejo Rector del Patronato de Turismo de Castelló nombra a su nueva gerente

El Consejo Rector del Patronato de Turismo de Castelló ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, el nombramiento de la nueva gerente del organismo, tras culminar el proceso de valoración de candidaturas conforme a lo establecido en las bases reguladoras del puesto. La decisión se ha adoptado atendiendo a criterios de mérito, capacidad y adecuación al perfil profesional requerido para liderar la gestión técnica y estratégica del Patronato.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “el nombramiento responde a la voluntad de reforzar la estructura técnica del Patronato con un perfil de amplia solvencia, experiencia contrastada y profundo conocimiento del sector”. En este sentido, ha señalado que “su trayectoria en planificación turística, su capacidad de gestión y su experiencia en coordinación institucional serán determinantes para seguir avanzando en un modelo turístico basado en la calidad y la competitividad”.

Miralles ha añadido que “contar con una profesional que ha trabajado en los distintos niveles de la administración turística nos aporta una visión estratégica y operativa al mismo tiempo, algo fundamental para afrontar los retos actuales del sector y consolidar el posicionamiento de nuestro destino”.

Una sólida trayectoria en el ámbito turístico

Se trata de Esther Labaig Gallardo. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con especialización en Derecho del Trabajo por la Escuela de Práctica Jurídica de la misma universidad (1993). Su perfil combina una sólida base jurídica con una extensa experiencia en el ámbito turístico, sector en el que ha desarrollado su trayectoria profesional durante cerca de 30 años, desempeñando funciones en la Administración pública y asumiendo responsabilidades de distinta naturaleza y alcance.

Inició su carrera profesional como becaria en la Secretaría General de Turismo (Instituto de Turismo de España). Posteriormente, desempeñó la Gerencia del Plan de Excelencia Turística de la ciudad de Peñíscola a través de su Patronato. Más adelante, y a través de una empresa de la que era trabajadora, asumió funciones de gerencia de planes de dinamización turística en distintos municipios de la Comunitat Valenciana —Oropesa del Mar, Alcalà de Xivert, Moncofa y Segorbe— así como en la ciudad de Cuenca.

En 2008 fue nombrada por la Agencia Valenciana del Turisme directora del Centro de Turismo de Castellón, puesto que ha desempeñado de forma continuada como personal laboral y desde el que ha impulsado la formación, la cualificación profesional y la mejora de la competitividad del sector. Únicamente interrumpió esta etapa entre agosto y diciembre de 2023, periodo en el que asumió la Dirección General de Turismo de la Generalitat Valenciana, ampliando así su experiencia en el ámbito de la alta responsabilidad administrativa y la planificación estratégica autonómica.

Pionera en el desarrollo de planes de excelencia y dinamización

Su experiencia directa en planificación estratégica y ejecución de programas en destino, especialmente en la gerencia de los primeros Planes de Excelencia y Dinamización Turística desarrollados en la Comunitat Valenciana, se ajusta plenamente a las funciones definidas en las bases reguladoras del puesto. Esta trayectoria le ha permitido adquirir un profundo conocimiento en la coordinación de proyectos complejos, la gestión de recursos públicos y la interlocución con los distintos agentes implicados en el desarrollo turístico local.

Asimismo, su perfil se adecua de forma clara a las funciones establecidas en el Anexo I de las bases, especialmente en lo relativo a la coordinación institucional y la colaboración público-privada, la gestión presupuestaria y la contratación pública, así como la dirección de personal y la representación institucional. A ello se suma su formación jurídica, que aporta un valor añadido en materia de seguridad jurídica, cumplimiento normativo y aplicación de los principios de buena gestión recogidos en los Estatutos del Patronato.