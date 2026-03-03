Todos los detalles de la iluminación de las fiestas de la Magdalena de Castelló: potencia, arcos, presupuesto,...

Las calles de Castelló ya están preparadas para lucir con más fuerza con el inicio, esta semana, de las fiestas de la Magdalena. El Ayuntamiento de la capital de la Plana ha apostado fuerte este año por la iluminación de la vía pública, como ya lo hiciera en las pasadas fiestas de Navidad, y, a través de la empresa adjudicataria --Ximenez-- ya ha instalado la iluminación ornamental en un total de 77 calles y plazas de la ciudad.

De esta forma, la luminosidad de los 323 arcos y de los 118 motivos sobre farola, que llegan incluso hasta el Grau, se sumarán a la luz de las gaiatas el día de la Encesa pero también en sus respectivos sectores durante toda la semana. Este año, serán un total de 1.217.860 lámparas led con una potencia total de 83 kW las que brillarán del 7 al 15 de marzo, fechas en las que tendrá lugar la celebración de las festividades fundacionales.

Gran colorido

Este contrato, que asciende a 660.000 euros anuales, incluye las luces de las fiestas de la Magdalena pero también las de Navidad, Sant Pere y Carnaval. Hay que recordar, en este sentido, que el consistorio adjudicó en 2024 este servicio hasta 2029 por un total de 3,3 millones para los cinco años.

Luces en la calle Alloza de Castelló. / ERIK PRADAS PUIG

Diversos colores como el fucsia, el verde, el amarillo, el plata o el azul se combinan con el dorado y con el blanco en las diferentes figura, principalmente redondas y de flores, que se distribuyen por la ciudad, principalmente por el centro.

Además de esta iluminación, los castellonenses también pueden admirar otra ornamentación con los nombres de centros comerciales como Salera o Alcampo en algunas de las vías más céntricas como son la plaza de la Paz o la avenida Rey don Jaime. Otra curiosidad es que en la calle Guitarrista Tárrega acompañarán a la iluminación prevista unas guitarras de leds en alusión al nombre de esta vía principal.

Más luces junto a la plaza de la Olivera. / ERIK PRADAS PUIG

Espectáculo de luz

Un espectáculo de 300 drones el 13 de marzo a las 23.00 horas en la explanada del Auditorio que unirá tecnología y sentimiento bajo el título de Història de Castelló al Cel también pondrá de relevancia la importancia de la luz en estas fiestas fundacionales. Dibujarán en el cielo 11 figuras y a estas proseguirá un piromusical a cargo de pirotecnia del Mediterráneo. A este se sumarán dos castillos de fuegos y siete mascletaes que entrarán en el concurso Ciutat de Castelló, además de la de inicio de las fiestas que se celebrará el 7 de marzo a las 12.00 horas en la plaza del Primer Molí de Castelló.