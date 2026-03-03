Novedades en el aeroclub de Castelló: así será la nueva pista de aterrizaje

El Aeroclub de Castellón estrena mejoras con el asfaltado de su pista coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva concesión administrativa con el Ayuntamiento. Lo ha explicado el concejal de Patrimonio, Vicent Sales, se ha referido a las obras de mejora que ha realizado el Aeroclub de Castellón en el aeródromo del Grau en las últimas fechas. Sales ha querido resaltar que “la nueva concesión firmada entre el Ayuntamiento y el Aeroclub regulariza y dota de seguridad jurídica ante la precariedad que antes padecía nuestro Aeroclub, lo que va a permitir que pueda acometer e invertir en mejoras que beneficien a la entidad y a la ciudad de Castellón”.

Para el concejal “este nuevo marco, supone también una nueva era que va a suponer también el impulso renovado a una actividad es referencia internacional, con una entidad histórica de la ciudad y con un recurso turístico y deportivo único y de primer orden en todo el Mediterráneo, como es nuestro Aeroclub”.

Desde el Aeroclub de Castellón, su presidente, Yuri Rabassa, ha explicado que “los trabajos que se han realizado han supuesto el asfaltado de la pista de 900 metros de longitud por 16 metros de ancho. Unas obras que hacía ya muchos años que se necesitaba y donde se han invertido unos 300.000 euros, redundando en la mejora de la seguridad de la instalación”.

5.000 vuelos al año

Sales ha apuntado que “tras años de inacción del anterior gobierno municipal, estas instalaciones dejarán de estar en precario y regularizarán una situación que hacía imposible invertir en mejoras y adaptar la zona a les necesidades tanto del Aeroclub como del conjunto de la ciudad”.

El edil ha recordado también que “durante el año son más de 5.000 vuelos los que acoge el aeródromo del Grau, de los que aproximadamente el 40% son internacionales, lo que muestra también el gran impacto en la dinamización turística de nuestra ciudad que supone la actividad del Aeroclub de Castellón”.

Una garantía de futuro

Rabassa ha enfatizado también que “con esta nueva etapa, con la nueva concesión entre Ayuntamiento y Aeroclub, se consolida un periodo de estabilidad y una garantía de futuro para la actividad de nuestra entidad. Una relación público privada que es beneficiosa tanto para la actividad que desarrollamos desde el Aeroclub, como reclamo turístico y deportivo, como también el uso público que del aeródromo hacen diferentes servicios de emergencia públicos, con lo cuál gana también la ciudadanía”.

Vicent Sales ha afirmado finalmente que “desde el Ayuntamiento de Castellón estamos seguros que el Aeroclub de Castellón, gracias a la nueva concesión, va a poder seguir creciendo y planificando las reformas y actuaciones necesarias para seguir creciendo la actividad de la entidad, contando con todas las garantías legales”.