¿Se repetirá la Magdalena pasada por agua de 2022? Cambios en la previsión del tiempo para Castellón

Castellón mira con preocupación al cielo ante la llegada de la borrasca Regina que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se ubica hoy en el Golfo de Cádiz, lo que propiciará que se forme un temporal marítimo con viento del este y nordeste, mucha nubosidad y precipitaciones. Una situación que se puede prolongar durante bastantes días.

En la ciudad de Castelló y ante la inmediatez del arranque de las fiestas de la Magdalena, el temor es que se repita la situación que se vivió en el año 2022, cuando unos días pasados por agua provocaron la suspensión de numerosos actos y unas celebraciones descafeinadas

La Romería se vio azotada por el agua y no se celebraron numerosas citas señaladas en la programación como el Pregón Infantil, la Nit màgica o algunas de las mascletaes. También se modificaron las ubicaciones de otras citas como la entrega de los premios a las gaiatas, que se desplazó al interior de la Pérgola.

Alerta amarilla

Esa lluvia que deslució la Magdalena de 2022 también amenaza con ser protagonista, al menos durante el primer fin de semana de fiestas, aunque la previsión ha variado ligeramente de cara al fin de semana. Sin embargo, las peores previsiones son para este jueves, día en el que la Aemet ha activado la alerta amarilla por lluvia en parte de la provincia de Castellón.

La previsión de chubascos es del 100%, según la organización meteorológica para esta jornada, y se espera hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en todo el interior y en el litoral norte. Por su parte, para este miércoles, la posibilidad de lluvia también alcanza el 100%, sobre todo en las horas centrales del día, aunque desciende hasta el 80% en la parte final de la jornada.

Lo que más preocupa a los castellonenses y a los visitantes que quieren disfrutar de la Magdalena es cómo será el tiempo en el primer fin de semana de las fiestas. Ahora mismo, las previsiones muestran que las precipitaciones serán las protagonistas. Si bien el sábado el agua amenaza al Pregón, para el domingo aún hay posibilidades de que la Romería no se vea tan afectada por la lluvia.

Aemet apunta que la probabilidad de agua para el primer sábado de Magdalena, entre las 00.00 y las 18.00 horas, es del 90% para la provincia de Castellón. Pero se espera que remitan los chubascos en las últimas horas del día. Para el domingo, todo indica que la Romería no se librará de la lluvia, pero será más ligera, ya que el porcentaje desciende entre el 50% y el 80% hasta las 18.00 horas.

Ya de noche, la lluvia dejará de arreciar y la probabilidad de precipitaciones cae hasta el 20%

La presencia de la borrasca Regina al norte de África va a favorecer la entrada de polvo en suspensión durante las próximas jornadas. Se espera que la calima afecte a buena parte del país, pudiendo dejar lluvias en forma de barro.

Lluvia de barro

La borrasca Regina ha dejado en la provincia de Castellón lluvias de barro, como se ha podido ver en muchos de los vehículos aparcados en la calle en distintas localidades castellonenses. Esto se ha debido a la entrada de polvo en suspensión desde el norte de África, algo que se intensificará progresivamente a medida que avance la semana, aumentando las concentraciones de calima.

La calima estará presente en prácticamente todo el territorio peninsular, así como en las Baleares. Esto provocará que la visibilidad pueda verse reducida y la calidad del aire empeorar de forma notable.

Esta lluvia de barro podría afectar de nuevo a Castellón, así como al resto de la Comunitat Valenciana y a varias zonas del interior peninsular durante la tarde.