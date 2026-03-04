Compromís per Castelló critica la falta d'alternativa al mercat artesanal de Magdalena
Pau Sancho lamenta que s'elimine el pàrquing dissuasiu de l'avinguda de la Mar
Compromís per Castelló ha lamentat que l'equip de govern de l'Ajuntament, que encapçala Begoña Carrasco no haja buscat una ubicació alternativa per al mercat artesanal de la Magdalena i haja decidit instal·lar-lo novament a l’espai de l’antic recinte de fires i mercats de l’avinguda de la Mar, eliminant així el nou pàrquing dissuasiu habilitat en aquesta zona i ampliat recentment.
El regidor de Compromís, Pau Sancho, ha assenyalat que “és del tot inapropiat que just en la setmana de l’any en què més gent visita Castelló es decidisca eliminar un dels principals pàrquings dissuasius de la ciutat”. I ha afegit que “la regidoria de Mobilitat, la de Festes i la mateixa alcaldessa han tingut més d’un any per buscar una alternativa que permetera mantindre aquest aparcament durant la Magdalena i facilitar l’arribada de visitants”.
Aparcament dissuassiu
La formació recorda que aquest espai va ser adequat recentment com a aparcament dissuasiu amb prop de 500 places per a turismes, motocicletes i bicicletes, amb l’objectiu de facilitar l’estacionament i reduir la pressió de trànsit al centre de la ciutat.
Per a Compromís per Castelló, eliminar aquest espai durant la setmana de la Magdalena dificulta encara més la mobilitat en uns dies en què l’afluència de visitants és especialment elevada i l’aparcament al centre de Castelló ja és complicat.
La formació considera que una millor planificació hauria permés compatibilitzar la instal·lació del mercat artesanal amb el manteniment d’aquest pàrquing dissuasiu a l’avinguda de la Mar en una setmana especialment complicada per a la mobilitat a la ciutat.
