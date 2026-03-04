La Magdalena más sana: los consejos para no 'perder la cabeza' durante las fiestas de Castelló

Las fiestas de la Magdalena 2026 asoman en el horizonte para los castellonenses. Este sábado, 8 de marzo, arrancan oficialmente las celebraciones fundacionales y adolescentes y jóvenes saldrán a la calle para divertirse al son de las orquestas y disfrutar del ambiente festivo de la ciudad.

Pero grandes celebraciones populares como la Magdalena se han consolidado como uno de los principales escenarios donde el alcohol incrementa su protagonismo entre adolescentes y jóvenes. En estos espacios de ocio masivo, el consumo se concentra en pocas horas y adquiere un carácter intensivo que multiplica los riesgos.

Por eso, desde la asociación Patim se reactivan sus briconsejos, una campaña de disminución de riesgos que se despliega desde este miércoles en redes sociales y en materiales impresos coincidiendo con la Magdalena.

Mensajes directos

Mensajes breves, directos y prácticos para evitar combinar alcohol con bebidas energéticas, hidratarse, espaciar consumos o saber cómo actuar ante un desmayo colocando a la persona de lado para prevenir asfixias. Estos consejos están orientados a introducir una cultura del cuidado de la salud, con el objetivo de disminuir los daños y proteger a quienes empiezan demasiado pronto a enfrentarse a decisiones que aún no siempre saben medir.

Así, ante el aumento de los efectos inesperados por la mezcla de sustancias, lo recomendado es:

Antes de beber alcohol , lo mejor es comer

, lo mejor es comer Bebe zumo de frutas o agua, te ayudarán a evitar la deshidratación que provoca el alcohol

que provoca el alcohol Si te gusta una bebida, pide siempre la misma

Combinar bebidas energéticas con el alcohol o su uso excesivo pueden suponer un riesgo

con el alcohol o su uso excesivo pueden suponer un Y si quieres combinar, por cada bebida con alcohol, bebe otra sin alcohol

Ninguna sustancia te eliminará los efectos de otra

Consejos para pasar el 'colocón'

Ante un desmayo por alcohol u otras drogas , pon a la persona de lado, evitarás que se pueda ahogar. No pases de ella. Llévala a urgencias

, pon a la persona de lado, evitarás que se pueda ahogar. No pases de ella. Llévala a Si alguien ha consumido, evita que conduzca

Otras fórmulas para pasarlo bien sin drogas ni juego

Las fiestas no son virtuales. Aprende a relacionarte en las distancias corta

en las distancias corta No te dejes llevar por los demás

La calle en fiestas es tu hogar, cuídala

El buen rollo nace del respeto

nace del respeto El juego engancha tan rápido como la droga

El consumo excesivo de alcohol no justifica el juego sin control

Recomendaciones ante posibles agresiones sexuales