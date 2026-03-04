La Magdalena más sana: los consejos para no 'perder la cabeza' durante las fiestas de Castelló
Patim ofrece sus 'briconsejos' para disminuir los riesgos relacionados con alcohol y drogas
Las fiestas de la Magdalena 2026 asoman en el horizonte para los castellonenses. Este sábado, 8 de marzo, arrancan oficialmente las celebraciones fundacionales y adolescentes y jóvenes saldrán a la calle para divertirse al son de las orquestas y disfrutar del ambiente festivo de la ciudad.
Pero grandes celebraciones populares como la Magdalena se han consolidado como uno de los principales escenarios donde el alcohol incrementa su protagonismo entre adolescentes y jóvenes. En estos espacios de ocio masivo, el consumo se concentra en pocas horas y adquiere un carácter intensivo que multiplica los riesgos.
Por eso, desde la asociación Patim se reactivan sus briconsejos, una campaña de disminución de riesgos que se despliega desde este miércoles en redes sociales y en materiales impresos coincidiendo con la Magdalena.
Mensajes directos
Mensajes breves, directos y prácticos para evitar combinar alcohol con bebidas energéticas, hidratarse, espaciar consumos o saber cómo actuar ante un desmayo colocando a la persona de lado para prevenir asfixias. Estos consejos están orientados a introducir una cultura del cuidado de la salud, con el objetivo de disminuir los daños y proteger a quienes empiezan demasiado pronto a enfrentarse a decisiones que aún no siempre saben medir.
Así, ante el aumento de los efectos inesperados por la mezcla de sustancias, lo recomendado es:
- Antes de beber alcohol, lo mejor es comer
- Bebe zumo de frutas o agua, te ayudarán a evitar la deshidratación que provoca el alcohol
- Si te gusta una bebida, pide siempre la misma
- Combinar bebidas energéticas con el alcohol o su uso excesivo pueden suponer un riesgo
- Y si quieres combinar, por cada bebida con alcohol, bebe otra sin alcohol
- Ninguna sustancia te eliminará los efectos de otra
Consejos para pasar el 'colocón'
- Ante un desmayo por alcohol u otras drogas, pon a la persona de lado, evitarás que se pueda ahogar. No pases de ella. Llévala a urgencias
- Si alguien ha consumido, evita que conduzca
Otras fórmulas para pasarlo bien sin drogas ni juego
- Las fiestas no son virtuales. Aprende a relacionarte en las distancias corta
- No te dejes llevar por los demás
- La calle en fiestas es tu hogar, cuídala
- El buen rollo nace del respeto
- El juego engancha tan rápido como la droga
- El consumo excesivo de alcohol no justifica el juego sin control
Recomendaciones ante posibles agresiones sexuales
- Ser una persona “pesada” no es ligar, es agredir
- Ligar es hacerse un guiño mutuo
- Ni el uso ni el abuso de una droga justifica una agresión
- Que invites a la otra persona no te da derechos sobre ella
- Si no te dice sí, es que no
