Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte total AP-7 CastellónJosé Elias MoncofaClúster MaestrazgoPesticidas prohibidos cítricosAlerta amarilla CastellónPrograma oficial Magdalena 2026
instagramlinkedin

Nuevas colas de récord: Castelló no se quiere quedar sin el 'llibret' de la Magdalena 2026

Conoce hasta cuándo puedes hacerte con el 'kit' de cinta, pulsera y programación de actos

Más colas para no quedarse sin el 'llibret' de la Magdalena 2026

Más colas para no quedarse sin el 'llibret' de la Magdalena 2026

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castelló

Nadie quiere quedarse sin el llibret de las fiestas de la Magdalena, ni tampoco sin las cintas y las pulseras de la celebración. Este miércoles, último día en el que el Ayuntamiento de Castelló se encarga del reparto de estos complementos magdaleneros, se están repitiendo las colas de récord de los vecinos de la ciudad en la plaza Mayor y la calle Colón para no perder la oportunidad de hacerse con estos objetos.

Búscate en la galería de fotos del reparto del ''libret' de Magdalena en Castelló

Búscate en la galería de fotos del reparto del ''libret' de Magdalena en Castelló

Ver galería

Búscate en la galería de fotos del reparto del ''libret' de Magdalena en Castelló / Erik Pradas / Erik Pradas

A pesar de la amenaza de lluvia, cientos de personas se han acercado al centro de Castelló para hacerse con el llibret, que hoy se puede conseguir en el consistorio de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Además, las distintas tenencias de alcaldía también ofrecen la ocasión de recogerlo entre las 11.00 y las 13.00 horas.

A la espera

Desde primera hora de la mañana ya se podía encontrar gente esperando para hacerse con su kit festivo y conocer todos los datos sobre las fiestas de la Magdalena, que arrancarán oficialmente este domingo, 8 de marzo, y se prolongarán hasta el día 15.

Noticias relacionadas y más

El esfuerzo logístico realizado para llegar a toda la ciudadanía es máximo pues, tal y como destacó la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "hablamos de 200.000 pulseras y 200.000 cintas y 50.000 llibrets”. Aquí tienes la programación de los actos para Magdalena.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rosa Vicente, 57 años: 'Me duele en el alma cerrar la tienda. Echaré de menos a mi clientela
  2. Cara y cruz en el comercio de Castelló: Monfort Centro de Oportunidades tiene nuevo inquilino y cierra otro comercio del centro
  3. Pedro Sánchez se suma a las fiestas de la Magdalena: 'Es una celebración arraigada a la historia e identidad de Castellón
  4. César Ruiz, pescatero de Castelló: 'Para un año es estupendo y estamos satisfechos
  5. La Gaiata 1 se puede quedar fuera del concurso de la Magdalena 2026: ¿Qué ha pasado exactamente?
  6. El motivo por el que la Reina Letizia estará en Castelló el próximo martes
  7. Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo
  8. Atención inquilinos de Castelló: Quedan solo 15 días para poder bonificarse la tasa de la basura de 2026. ¿Cómo hacerlo?

Polémica con la revista '¡Hola!' al confundir a las reinas de las fiestas de Castelló con falleras

Polémica con la revista '¡Hola!' al confundir a las reinas de las fiestas de Castelló con falleras

Nuevas colas de récord: Castelló no se quiere quedar sin el 'llibret' de la Magdalena 2026

Las fiestas de la Magdalena dejarán un impacto económico récord de 18 millones de €

Las fiestas de la Magdalena dejarán un impacto económico récord de 18 millones de €

Directo | Castelló se pone a punto para las fiestas de la Magdalena 2026

Directo | Castelló se pone a punto para las fiestas de la Magdalena 2026

Castelló tiene ganas de fiestas: Colas de récord en el reparto del 'llibret' de la Magdalena 2026

Castelló tiene ganas de fiestas: Colas de récord en el reparto del 'llibret' de la Magdalena 2026

La Magdalena más gurmet se dará cita en el Mesón de la Tapa y la Cerveza

La Magdalena más gurmet se dará cita en el Mesón de la Tapa y la Cerveza

El PSPV denuncia el "postureig inacceptable" de Vox a Castelló per vetar una proposta sobre malalties rares i posar amb la reina Letizia

¿Se repetirá la Magdalena pasada por agua de 2022? Cambios en la previsión del tiempo para Castellón

¿Se repetirá la Magdalena pasada por agua de 2022? Cambios en la previsión del tiempo para Castellón
Tracking Pixel Contents