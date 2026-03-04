Nuevas colas de récord: Castelló no se quiere quedar sin el 'llibret' de la Magdalena 2026

Nadie quiere quedarse sin el llibret de las fiestas de la Magdalena, ni tampoco sin las cintas y las pulseras de la celebración. Este miércoles, último día en el que el Ayuntamiento de Castelló se encarga del reparto de estos complementos magdaleneros, se están repitiendo las colas de récord de los vecinos de la ciudad en la plaza Mayor y la calle Colón para no perder la oportunidad de hacerse con estos objetos.

Búscate en la galería de fotos del reparto del ''libret' de Magdalena en Castelló / Erik Pradas / Erik Pradas

A pesar de la amenaza de lluvia, cientos de personas se han acercado al centro de Castelló para hacerse con el llibret, que hoy se puede conseguir en el consistorio de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas. Además, las distintas tenencias de alcaldía también ofrecen la ocasión de recogerlo entre las 11.00 y las 13.00 horas.

A la espera

Desde primera hora de la mañana ya se podía encontrar gente esperando para hacerse con su kit festivo y conocer todos los datos sobre las fiestas de la Magdalena, que arrancarán oficialmente este domingo, 8 de marzo, y se prolongarán hasta el día 15.

El esfuerzo logístico realizado para llegar a toda la ciudadanía es máximo pues, tal y como destacó la concejala de Fiestas, Noelia Selma, "hablamos de 200.000 pulseras y 200.000 cintas y 50.000 llibrets”. Aquí tienes la programación de los actos para Magdalena.