Nuevo intento frustrado de okupación ilegal de una vivienda municipal en Castelló

La Policía Local de Castelló ha evitado un nuevo intento de okupación ilegal en una vivienda del distrito norte de la ciudad. En este caso se trataba de un inmueble de titularidad municipal que estaba en proceso de rehabilitación para su posterior adjudicación a familias desfavorecidas que cumplieran con los requisitos establecidos.

La actuación se ha saldado con la detención de un varón de 26 años como presunto autor de un delito de usurpación, impidiendo que se consumara la ocupación y garantizando la protección de un recurso público destinado a fines sociales.

Aviso vecinal

Los hechos se conocieron a través del Departamento de Vivienda Municipal, en el marco de los controles periódicos que se realizan sobre las viviendas de propiedad municipal. Tras el aviso de varios vecinos, que alertaron de ruidos en el interior del inmueble, se activó el protocolo de comprobación, ya que constaba que la vivienda estaba vacía y en obras para su posterior adjudicación conforme a los informes de los Servicios Sociales y de la Oficina Municipal de Vivienda.

Tras la alerta, personal del área de Vivienda se desplazó al inmueble e intentó acceder sin obtener respuesta. Ante la sospecha de un acceso no autorizado, se dio aviso inmediato a la Policía Local de Castelló, cuyos agentes comprobaron que una persona se encontraba en el interior sin autorización.

Verificados los hechos y confirmado que no tenía ningún vínculo legal con la vivienda, se procedió a su detención por un presunto delito de usurpación y a la instrucción de las correspondientes diligencias.

Rapidez y coordinación

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha agradecido la intervención de los agentes y ha destacado “la profesionalidad con la que se desarrolló la actuación”. El edil ha subrayado que “la rapidez en la respuesta y la coordinación entre departamentos municipales han sido determinantes para evitar que la ocupación llegara a consolidarse”, poniendo en valor “el trabajo constante que realiza la Policía Local para proteger la propiedad pública y privada y garantizar la seguridad jurídica de los vecinos”.

Ortolá ha insistido además en “la importancia de la implicación ciudadana para prevenir este tipo de situaciones”, ya que la colaboración vecinal “resulta fundamental” para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con la mayor inmediatez posible.

En este sentido, ha señalado que “ante cualquier indicio o sospecha de ocupación ilegal es esencial avisar de inmediato a la Policía, ya que la actuación en las primeras horas es clave para impedir que este tipo de conductas se consoliden y generen perjuicios mayores”.

Vivienda para familias vulnerables

Por su parte, la concejal de Vivienda, Ester Giner, ha puesto en valor “la coordinación permanente entre el área de Vivienda, los Servicios Sociales y la Policía Local, que ha sido determinante para proteger una vivienda municipal destinada a familias en situación de vulnerabilidad”.

Giner ha recordado que “estas viviendas cumplen una función social esencial y deben ser preservadas para garantizar que lleguen a quienes realmente cumplen los requisitos establecidos en los procedimientos de adjudicación”.

Asimismo, ha subrayado que “la colaboración entre áreas municipales refuerza la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante cualquier intento de ocupación irregular, defendiendo tanto la propiedad pública como la privada y garantizando que los recursos municipales se gestionen con rigor y responsabilidad”.

La edil ha añadido que “desde el equipo de gobierno se seguirá trabajando de forma coordinada para prevenir estas situaciones y asegurar que las viviendas municipales continúen cumpliendo su finalidad social”.

Finalmente, Ortolá ha reafirmado “el compromiso del equipo de gobierno de continuar trabajando en esta línea, utilizando todos los mecanismos legales disponibles para hacer frente a la ocupación ilegal y reforzar la prevención en los distintos distritos de Castellón”, transmitiendo a la ciudadanía “un mensaje claro de respaldo frente a cualquier intento de vulnerar la legalidad”.